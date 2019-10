Il caso Mifsud ci dice che il requisito della competenza ha i suoi limiti

Fonte : ilfoglio

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Vorrei sviluppare un tuìt di Antonio Polito: “La classe dirigente del paese un tempo usciva dalla Cattolica e dalla Normale, poi dalla Bocconi, oggi dalla Link University”. Niente di personale contro la Link, la cui attività accademica e di ricerca e il cui rango non sono in discussione, e anzi ho u

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Diversi smemorati sul caso #Mifsud... - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna scorrettissima con @capezzone e @lorenzocast89. Sentenza sui genitori di Renzi. C… - ilfoglio_it : Salvini si morde la lingua per non attaccare Trump. Il Pd sviene per non attaccare il suo governo. E i giornali int… -