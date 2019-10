End of waste | cosa funziona e cosa no

End of waste - l’emEndamento sul fine-rifiuto rischia di diventare una legge incostituzionale : Tutti d’accordo in nome dell’economia circolare all’italiana. A proposito di Eow (End of waste) cioè del quando e come un rifiuto, dopo riciclo, cessa di essere tale e ridiventa “prodotto”. Questione ovviamente molto rilevante ai fini della tutela ambientale. La storia è lunga e molto “tecnica”. Rinviando ad altri scritti (vedi G. Amendola, Fine rifiuto dopo recupero: quando si verifica veramente?, ottobre 2016) per approfondimenti, ...

End of waste - approvato emEndamento che sblocca il riciclo dei rifiuti. Il ministro Costa : “Darà impulso all’economia circolare” : La maggioranza parlamentare ha raggiunto l’intesa su una norma per regolare il cosiddetto ‘end of waste’ e consentire il riutilizzo dei rifiuti che si era arenato per effetto del decreto sblocca cantieri. Le Regioni, seguendo criteri ben precisi la cui applicazione verrà verificata in diversi step, potranno rilasciare o rinnovare autorizzazioni alla “cessazione della qualifica di rifiuto”, passaggio necessario perché torni ad essere ...

End of waste - c'è l'accordo per dare il via all'economia circolare : Approvato in commissione Territorio, ambiente e beni ambientali un emendamento che regola il momento in cui un rifiuto diventa prodotto e può così essere reinserito nel ciclo di lavorazione. Il ministro dell'Ambiente Costa e il sottosegretario Morassut: "si sblocca un settore...

Ambiente - Costa sul dl impresa : “C’è l’intesa su End of Waste” : “L’intesa raggiunta dalla maggioranza parlamentare che sostiene il governo sulla norma end of waste è una notizia bellissima, che un’intera filiera di aziende italiane leader nella tecnologia green stava aspettando da troppo tempo”. Così il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa ricordando che “dopo averci provato molte volte, finalmente abbiamo trovato l’accordo che sblocca l’end of waste, cioè il ...

Slitta ancora il Decreto Clima in Cdm : non c'è accordo sugli incentivi ed End of waste : A quanto apprende l’agenzia Dire Slitta ancora l’esame del dl Clima in consiglio dei ministri. Il Decreto dovrebbe essere esaminato la prossima settimana, e non va quindi in quello in programma per oggi. Non c’è quindi un accordo all’interno della maggioranza su alcune norme che già nei giorni scorsi avevano diviso le forze di maggioranza. In particolare sulla modulazione degli ...