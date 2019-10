Ciclismo | Mads Pedersen | “Portare l’oro in Danimarca è stato qualcosa di speciale L’anno

Ciclismo – Problema fisico per Mads Pedersen : il campione del mondo lascia la Tre Valli Varesine : Mads Pedersen non riesce a completare la Tre Valli Varesine: il ciclista campione del mondo in carica si ferma per un Problema fisico La Tre Valli Varesine perde uno dei suoi più importanti protagonisti. La prestigiosa corsa del Trittico Lombardo, con partenza da Saranno e arrivo a Varese, non verrà completata da Mads Pedersen, campione del mondo in carica. Il ciclista della Trek Segafredo ha accuso un Problema fisico dopo circa 3 ore di ...

Ciclismo - Mads Pedersen in maglia iridata : quando torna in gara il Campione del Mondo? Appuntamento in Italia! : Mads Pedersen si è laureato Campione del Mondo domenica scorsa sconfiggendo il nostro Matteo Trentin e lo svizzero Kueng nella volata a tre che ha assegnato il titolo iridato nello Yorkshire. Il danese si è imposto in maniera inattesa, non era minimamente considerato alla vigilia della prova in linea e anche quando si è trovato davanti nel gruppo dei cinque attaccanti non sembrava in grado di piazzare la stoccata vincente. Il 23enne ha stupito ...

Ciclismo - quanti soldi ha guadagnato Mads Pedersen vincendo i Mondiali? Cifra irrisoria - vale più una tappa al Giro d’Italia : Mads Pedersen ricorderà per tutta la vita questa indimenticabile domenica, il giorno in cui si è laureato Campione del Mondo scrivendo una pagina di storia per la sua Danimarca che in oltre 90 anni di storia non aveva mai vinto il titolo iridato nella prova in linea maschile. L’alfiere della Trek-Segafredo è stato davvero perfetto, nello sprint a tre ha battuto Matteo Trentin e ha così indossato la maglia arcobaleno che vestirà per i ...

Ciclismo - Mondiali 2019. Mads Pedersen : “È incredibile - può succedere di tutto : un sogno vestire la maglia iridata” : Mads Pedersen ha vinto la prova in linea dei Mondiali 2019 di Ciclismo, il danese ha stupito tutti nello Yorkshire e ha conquistato il primo storico titolo iridato per la sua Nazione. Il corridore della Trek-Segafredo ha stretto i denti in salita e poi nella volata a tre è riuscito a beffare il nostro Matteo Trentin che in quella situazione era il favorito, almeeno sulla carta. Impresa del 23enne che si regala una giornata indimenticabile e ai ...