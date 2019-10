Quella sull' ergastolo ostativo è una sentenza giusta

“Belen? Ne ha presi 27!”. Michelle Hunziker - Quella battutina sulla bella Rodriguez : Ci siamo, manca poco per la nuova conduzione di Striscia la notizia. Michelle Huziker è pronta a sedersi al fianco dell’immancabile Ezio Greggio, per la 32esima edizione del tg satirico di Canale5 Striscia la Notizia. La presentatrice ha quindi rilasciato un’intervista alla rivista Tv Sorrisi e Canzoni durante la quale, tra le tante cose, ha parlato anche della collega Belen Rodriguez . “Belen ha preso 27 Tapiri”, ha esordito la showgirl ...

Malagò ha spiegato Quella sua lettera al Cio sulla riforma del Coni : “Io sono obbligato a segnalare al Cio ogni possibile violazione della carta olimpica”. Si difende così in un'intervista a la Repubblica Giovanni Malagò, presidente del Coni , accusato nei giorni scorsi di aver scritto una “ lettera al Cio” con la quale esprimeva le proprie perplessità sulle scelte del governo - ancora gialloverde – in materia di riforma dello sport, sottolineando – quale conseguenza – il rischio del ritiro del riconoscimento ...

Diabete e glicemia alta : tanti “falsi miti” sulla frutta - l’elenco di Quella consentita e Quella da evitare : Quando si parla di frutta e Diabete spesso ci si imbatte in opinioni contras tanti su quali frutti mangiare: troppo spesso si sente ripetere che il consumo di frutta sia da sconsigliare a chi soffre di Diabete . Diabete , frutta e glicemia Secondo un approfondimento pubblicato dalla Fondazione Veronesi, a firma di Francesca Morelli, il segreto per conciliare il consumo di frutta e il Diabete è selezionare quei prodotti che contengono meno zuccheri ...

Meteorite sulla Sardegna - gli esperti : «Esplosione 400 volte maggiore di Quella per il Ponte Morandi» : Il Meteorite che nella notte dello scorso 16 agosto ha illuminato il cielo della Sardegna e del Mediterraneo centro-occidentale e che è stato avvisato in Francia, Italia, Spagna, Svizzera e...

Crisi di governo - ora mi spiego tutta Quella fretta di approvare la legge sullo Sport : Martedì scorso (sembra un’epoca fa, almeno politicamente) quando il Senato ha approvato in via definitiva il ddl sullo Sport, tutti si sono concentrati sul suo contenuto (noto per altro da tempo e invariato, visto che il governo ha respinto tutte le proposte di modifica), le proteste del Coni di Giovanni Malagò, la lettera del Cio che minacciava addirittura la sospensione dell’Italia. Facendo così scivolare in secondo piano un ...