L'oroscopo del giorno 11 ottobre - da Bilancia a Pesci : la classifica sorride al Sagittario : L'oroscopo del giorno 11 ottobre 2019 scopre la nuova classifica a stelline e le previsioni per i simboli astrali appartenenti alla seconda sestina. A dare brio a questo venerdì la bella presenza della Luna in Pesci, sabato 12 presente nel comparto dell'Ariete. Molto interessante l'aspetto sia di Plutone che di Saturno, come sappiamo stabili nel segno del Capricorno, rispettivamente in sestile alla Luna e al Pianeta Mercurio in Scorpione. A ...

Previsioni astrologiche 10 ottobre : Ariete impulsivo - flirt per Pesci : Giovedì 10 ottobre 2019 troveremo la Luna e Nettuno nel segno dei Pesci mentre Plutone e Saturno permarranno in Capricorno. Marte ed il Sole saranno sui gradi della Bilancia; nel frattempo, Mercurio e Venere stazioneranno in Scorpione. Giove continuerà il suo moto in Sagittario come Urano in Toro ed il Nodo Lunare nel segno del Cancro. I nativi dell'Ariete saranno impulsivi mentre i Pesci potrebbero intrecciare nuovi flirt. Ariete ...

L'oroscopo di giovedì 10 ottobre : Pesci in rialzo - Luna in opposizione alla Vergine : Durante la giornata di giovedì 10 ottobre, i nativi Capricorno saranno gentili e disponibili, soprattutto in ambito sentimentale, mentre l'Acquario avrà le idee chiare in ambito lavorativo, grazie agli influssi di Mercurio. Nettuno influenzerà i nativi Gemelli, permettendo loro di godersi le loro fantasie sentimentali, single oppure no, mentre per la Bilancia sarà una giornata senza infamia e senza lode, senza nulla di particolarmente ...

L'Oroscopo di mercoledì 9 ottobre e classifica : Cancro a dieta - relax per Pesci : L'Oroscopo del 9 ottobre è pronto a svelare che tipo di mercoledì si prospetta per ciascun segno zodiacale. Siamo a metà settimana e la stanchezza inizia un po' a farsi sentire. Tra le faccende di casa da non trascurare ed alcune questioni familiari improrogabili, sarà una giornata movimentata. Tra pochi giorni ci sarà la Luna piena, per questo motivo si respira un'aria agitata, ma al contempo c'è nell'aria del romanticismo. E' quindi ...

Oroscopo del 9 ottobre : Leone recupero in ambito lavorativo - bene i Pesci : La seconda settimana di ottobre è ormai entrata nel vivo, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per al giornata di domani, mercoledì 9? Un quadro astrale positivo protegge i nati sotto il segno dei Pesci, che vivranno bei momenti di emozione per quanto riguarda i sentimenti e potrebbero ottenere maggiori certezze lavorative. Anche per il Leone l'Oroscopo lascia presagire un buon recupero, soprattutto per la sfera professionale e le ...

Previsioni astrologiche 9 ottobre : Pesci intraprendente - Scorpione trasgressivo : Mercoledì 9 ottobre 2019 troviamo la Luna e Nettuno nel segno dei Pesci mentre Marte ed il Sole saranno sull'orbita della Bilancia. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove in Sagittario ed Urano in Toro. Mercurio e Venere saranno sui gradi dello Scorpione, nel frattempo il Nodo Lunare continuerà il suo moto in Cancro. Umore 'flop' per Gemelli Ariete: nervosi. Le copiose asperità in onda durante la giornata odierna potrebbero ...

Oroscopo 21 ottobre : Bilancia tranquilla - Pesci passionale : La giornata di lunedì 21 ottobre l'amore sarà il punto fermo dei nativi di segni di acqua, in particolare per lo Scorpione e i Pesci. L'Acquario ed il Toro avranno il loro bel daffare, ma sarà opportuno per loro non affaticarsi troppo. Nervosismo per il segno della Vergine e per il segno del Leone. A seguire, le previsioni degli astri, per tutti i segni. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: più riflessivi. Penserete molto a cosa fare ...

Oroscopo dal 7 al 13 ottobre : momenti speciali per Pesci e Toro : Il mese di ottobre è ormai arrivato, portando una ventata di freschezza e novità per i nativi di molti segni dell'Oroscopo. Infatti, nel corso della seconda settimana del mese ci saranno non pochi cambiamenti per quanto concerne gli astri e la loro influenza. Segni come Cancro e Leone dovranno affrontare dei turbamenti interiori molto particolari, mentre sarà un periodo più positivo per Pesci e Toro che vivranno dei momenti speciali in compagnia ...

Previsioni astrologiche - classifica 7 ottobre : Pesci diplomatico - bugie per Bilancia : Lunedì 7 ottobre 2019 troviamo la Luna nel segno dell'Acquario mentre Marte, Venere ed il Sole stazioneranno in Bilancia. Mercurio sarà sui gradi dello Scorpione, nel frattempo Saturno e Plutone saranno sull'orbita del Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come Urano nel segno del Toro. Infine Nettuno continuerà il suo moto in Pesci mentre il Nodo Luna sarà in Cancro. Sul podio 1° posto Acquario: shopping. L'oggetto tanto desiderato oggi ...

Oroscopo 6 ottobre : discussioni sul lavoro per i nati dei Pesci : Si chiude la prima settimana del mese di ottobre 2019. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 6 ottobre 2019, giornata che vedrà nati sotto il segno zodiacale della Vergine vivere maggiori successi in amore. Per i Gemelli nuove opportunità nel lavoro. Nel dettaglio le previsioni e l'Oroscopo dei segni con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa giornata. Da Ariete a Vergine Ariete: in amore giornata particolare, c'è da rivedere ...

L'oroscopo del giorno 7 ottobre - previsioni da Bilancia a Pesci : la Luna entra in Acquario : L'oroscopo del giorno 7 ottobre è pronto a mettere in chiaro le predizioni e l'Astrologia d'inizio settimana. Sotto la lente, quindi, la giornata di lunedì, valutata in questo contesto in merito ai sei segni interessanti la seconda metà dello Zodiaco. In primissimo piano pertanto i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di sapere quali saranno i segni fortunati di lunedì in amore e nel lavoro? In questo caso ...

L'Oroscopo di sabato 5 ottobre e classifica : Pesci incerto - amore fantastico per Cancro : L'Oroscopo del giorno 5 ottobre è pronto a rivelare che sabato sarà. La settimana volge a conclusione e l'autunno diventa via via più freddo. Ma la temperatura esterna rischia di diventare una scusa per non uscire e mettersi in gioco. Tra i segni top del giorno troviamo i nati del Cancro i quali sono molto ricercati e amati. In seguito la classifica del giorno e le previsioni astrologiche segno per segno. Oroscopo 5 ottobre, classifica da Ariete ...

Previsioni astrologiche del 5 ottobre : Pesci galante - Gemelli stranito : Sabato 5 ottobre 2019 a livello astrale troveremo Luna, Saturno e Plutone sull'orbita del Capricorno, mentre Venere, il Sole e Marte saranno sui gradi della Bilancia. Intanto Mercurio sarà in Scorpione e nel frattempo Urano continuerà il suo moto in Toro. Mentre Giove permarrà in Sagittario, così come Nettuno resterà nel segno dei Pesci. E' quindi interessante osservare le Previsioni per tutti e 12 i segni....Continua a leggere

Oroscopo Pesci - ottobre : bene gli affari - mese sottotono per il fisico : ottobre è appena iniziato, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per il segno dei Pesci per il primo mese autunnale. Un quadro astrale positivo, che protegge i sentimenti e ne fa una parte centrale della vita del segno, che vivrà bei momenti di romanticismo e spensieratezza. In ambito lavorativo si potrà ottenere qualcosa in più, alcune situazioni potrebbero sbloccarsi. Sarà un mese faticoso per il fisico, lo stress e ...