La Figc apre un’inchiesta sull’elezione di Micciché a presidente della Lega Calcio

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Secondo quanto scrive Business Insider Italia, laavrebbe apertodi Gaetano Miccichè aSerie A. La procura federale starebbe indagando sull’assemblea in cuiè stato eletto, tenutasi il 19 marzo 2018. In particolare, si punta il dito sul fatto chenon abbia lasciato la carica nel CdA di RCS, guidata daldel Torino Urbano Cairo e che quindi non sia di fatto indipendente. E ancora sul cambiamento dell’ultimo minuto nello statuto e sul voto unanime per l’elezione, in una votazione che avrebbe dovuta essere a scrutinio segreto ma invece si è proceduto ad una votazione per acclamazione non prevista nello statuto. Non solo. La votazione doveva essere effettuata con lo statuto in vigore, invece l’approvazioneallo statuto modificato arrivò solo una settimana dopo. LaSerie A sostiene ...

napolista : La #Figc apre un’inchiesta sull’elezione di #Micciché a presidente della #LegaCalcio Le accuse: presidente non ind… - ma_liguori : RT @pianetagenoa: La Procura Federale FIGC apre un'inchiesta sull'elezione di Micciché - - ivangallo80 : RT @CalcioFinanza: La Figc apre un’inchiesta sull’elezione di Miccichè a presidente della Serie A -