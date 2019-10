Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Kalidouimpegnato con la sua Nazionale, oggi il Senegal affronterà in amichevole il Brasile. Il giocatore di proprietà del Napoli ha parlato ai media senegalesi “Ilquello di battere le squadre più forti d’Italia elo Scudetto. Quest’anno è più difficile perché tutte le squadre si sono rinforzate ed è aumentata la competitività in serie A. Sicuramente il mio debutto non è stato dei migliori in questa stagione. La Juventusla squadra da battere” Sulla Champions League “L’è qualificarci il prima possibile. Abbiamo cominciato bene battendo con una pzione d’alto livello il Liverpool. Ci è dispiaciuto non aver battuto anche il Genk, ma questo è il calcio. Bisogna pensare positivo ed essere consapevoli che possiamo fare bene” Sulle voci di mercato “Ci sono abituato. Ne escono ...

sscnapoli : ?? @kkoulibaly26 “Felice di essere tornato qui, ma domani voglio dare il 200%” ???? - napolista : #Koulibaly: “Il nostro obiettivo resta vincere lo #scudetto” Ai media senegalesi: “Sicuramente il mio debutto non… - Marcello_Fsc : RT @BombeDiVlad: ?????#Napoli, parla Kalidou #Koulibaly: 'Il nostro obiettivo resta quello di battere le squadre più forti d'Italia e vincere… -