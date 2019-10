Il sogno di Elon Musk di raggiungere Marte è realistico?

Fonte : wired

(Di giovedì 10 ottobre 2019) (foto: Bronte Wittpenn/Bloomberg via Getty Images) Il primo lancio sperimentale in orbita avverrà entro sei mesi. Gli equipaggi umani, invece, la Starship li porterà oltre l’atmosfera poco dopo, comunque nel 2020. Quindi, per l’astronave di SpaceX appena presentata dadurante una conferenza a Boca Chica, in Texas, il futuro sarà cadenzato dall’allunaggio a partire dal 2024 e, finalmente, dal raggiungimento del suolo marziano, ambizione suprema dell’imprenditore. Tutto avverrà sfruttando mezzi riutilizzabili, come la serie Falcon, a 11 anni dalla prima messa in orbita. https://www.youtube.com/watch?v=sOpMrVnjYeY La Starship sarà costruita in una speciale lega di acciaio inossidabile, progettata dai laboratori di SpaceX e sottoposta a un trattamento criogenico per renderla più performante alle estreme temperature siderali. Alta 50 metri per 9 di diametro e mossa da sei ...

