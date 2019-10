Fronteggiare glaucoma e maculopatie con diagnosi precoce e nuove terapie

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Il 10 ottobre si celebra in tutto il mondo la Giornata della Vista, promossa dall’Organizzazione mondiale della Sanita’ che stima la presenza di 217 milioni di ipovedenti e di 36 milioni di ciechi. Uno degli obiettivi di questa iniziativa e’ sensibilizzare le persone sull’importanza dello screening per le patologie oculari, che pero’ differiscono tra i vari continenti. “Mentre nei Paesi in via di sviluppo e’ la cataratta la patologia piu’ diffusa, nonche’ la maggiore causa di cecita’, nei Paesi occidentali le principali cause di cecita’ o ipovisione sono ile la degenerazione maculare legata all’eta’“. A scattare una fotografia delle patologie oculari, e’ oggi il professor Romolo Appolloni, Direttore dell’Unita’ di Oftalmologia al Sant’Eugenio, al CTO e al Sandro Pertini ...

