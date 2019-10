F1 e Mondiale di rugby | il tifone Hagibis colpisce il Giappone e stravolge il programma

Rugby - Mondiali 2019 : la sfida tra Nuova Zelanda e Italia è stata cancellata per il maltempo. Il Mondiale degli azzurri finisce qui : Importanti novità giungono dal Giappone, sede dei Mondiali 2019 di Rugby. Il tifone Hagibis che si sta abbattendo nella zona asiatica ha costretto l’organizzazione a un cambio di programma importante, ovvero la cancellazione delle partite Nuova Zelanda-Italia e Inghilterra-Francia. Una decisione presa nell’interesse della sicurezza del pubblico e degli atleti. Condizioni troppo pericolose per garantire l’incolumità di tutti, ...

Rugby - ranking Mondiale aggiornato (5 ottobre) : Italia 12ma - ma il decimo posto è lontano : Continua a fluttuare abbastanza rapidamente con le partite della Coppa del Mondo il ranking mondiale di Rugby, che varia in modo sensibile poiché gli incontri della manifestazione iridata valgono in maniera doppia per la graduatoria rispetto a tutti gli altri, stravolgendo la situazione. La Georgia paga la sconfitta pesante con le Fiji e finisce dietro agli isolani, all’Italia ed agli USA. L’Italia sale così in 12ma posizione, ...

Italrugby al terzo Match Mondiale : diretta su Rai 2 : Scelte fatte. Conor O'Shea, ct della Nazionale di rugby, ha ufficializzato il XV che venerdi' (11.45 italiane, diretta Raidue)

Rugby - ranking Mondiale aggiornato (29 settembre) : crollano Irlanda e Fiji - Argentina in top 10 : Continua a variare sensibilmente con le partite della Coppa del Mondo il ranking mondiale di Rugby, che fluttua maggiormente dato che gli incontri della manifestazione iridata valgono in maniera doppia per la graduatoria rispetto a tutti gli altri, stravolgendo ulteriormente la situazione. Le Fiji pagano lo scotto dell’inattesa scofitto dell’Uruguay uscendo dalla top 10, dove rientra l’Argentina. L’Italia resta in 14ma ...

Con il Canada nuova Italrugby - 10 cambi nella seconda sfida Mondiale : Dieci cambi nel XV iniziale rispetto alla gara d'esordio vinta contro la Namibia. Questa la scelta del ct azzurro Conor O'Shea

Rugby - ranking Mondiale aggiornato (22 settembre) : Nuova Zelanda di nuovo in testa : Ridisegnato subito dopo le prime partite della Coppa del Mondo il ranking mondiale di Rugby, che fluttua maggiormente dato che gli incontri della manifestazione iridata valgono in maniera doppia per la graduatoria rispetto a tutti gli altri, stravolgendo ulteriormente la situazione. L’Irlanda viene subito scavalcata dalla Nuova Zelanda, grazie alla vittoria degli All Blacks sul Sudafrica. L’Italia resta in 14ma posizione, mentre in ...

Vittoria e bonus per l'Italrugby all'esordio Mondiale con la Namibia : Vittoria e bonus offensivo per l'Italrugby, che inizia il proprio mondiale conquistando un bottino di cinque punti

L’Italrugby batte la Namibia all'esordio nel Mondiale : Sette mete a tre per gli azzurri. Finisce 47-22. Ora le sfide decisive con Canada Sudafrica e Nuova Zelanda.

Domani l'esordio Mondiale dell'Italrugby - Azzurri contro la Namibia : Domani l'esordio mondiale dell'Italrugby, Azzurri contro la Namibia. Sole caldo per l'Italrugby al Captain's Run all'Hanazono Stadium di Osaka

Mondiale rugby 2019 al via - il debutto dell'Italia domenica mattina su Rai2 : Tutto pronto per il Mondiale di Rugby al via oggi in Giappone. Come noto, i diritti tv della importante manifestazione sportiva, sono detenuti dalla Rai: su Rai2 in diretta le quattro partite che vedranno impegnata la nazionale azzurra, su Raisport+HD gli altri quattordici match.Di seguito quello che dovrebbe essere il programma e gli orari italiani delle 17 partite trasmesse dalla tv pubblica: prosegui la letturaMondiale Rugby 2019 al via, ...

Mondiale rugby 2019 in onda in chiaro su Rai2 : La coppa del mondo di rugby in Giappone andrà in onda in chiaro sulla Rai: la tv pubblica e World rugby - spiega una nota di Viale Mazzini - hanno raggiunto un accordo per la trasmissione in esclusiva free-to-air dell'intera manifestazione.In base all'accordo, la Rai trasmetterà in diretta, su Rai2, le quattro partite che vedranno impegnata la nazionale azzurra e altri quattordici match, ossia la partita di apertura, il 20 settembre, le sfide ...

Rugby - l’Italia pronta a raggiungere il Giappone per il Mondiale : pomeriggio la partenza da Londra : La squadra di Conor O’Shea avrà una prima settimana di preparazione a Sugadaira fino al 14 settembre, giorno in cui l’Italia raggiungerà la città di Osaka dove affronterà la Namibia Mattinata di recupero tra palestra e piscina per la Nazionale Italiana Rugby dopo l’ultimo Test Match estivo, in preparazione della Rugby World Cup 2019, giocato nella serata di ieri al St. James Park di Newcastle e che ha chiuso la seconda fase della marcia di ...

Rugby : o'shea sceglie i 31 azzurri per il Mondiale - quinto per Parisse : Conor o'shea, commissario tecnico della Nazionale italiana di Rugby, all'indomani del Cattolica test match di San Benedetto vinto contro la Russia

Rugby – Parisse al quinto Mondiale - Zanni riconquista l’azzurro : le emozioni dei due atleti della nazionale italiana : Sergio Parisse e Alessandro Zanni raccontano le loro emozioni in vista dei Mondiali di Rugby 2019 Dopo che Conor O’Shea ha ufficializzato la lista dei 31 Azzurri che il 7 settembre prossimo voleranno alla volta del Giappone – prima, rimangono due test-match estivi contro la Francia il 30 giugno a Parigi e l’Inghilterra il 6 settembre a Newcastle – tocca a capitan Sergio Parisse prendere la parola insieme ad Alessandro Zanni: insieme dal ...