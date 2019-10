Evasione e privacy | continua lo scontro tra garante ed esperto ‘Soro accetta criteri

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Il confronto tra i due è iniziato dopo un articolo del fattoquotidiano.it sullo scarso utilizzo dell’Anagrafe dei rapporti finanziari per individuare i contribuenti che più probabilmente hanno evaso le imposte. Subito dopo il botta e risposta tra ildellaAntonello Soro e Alessandro Santoro, docente di Scienze delle Finanze a Milano Bicocca ed ex membro del comitato di gestione dell’Agenzia delle Entrate, è ripreso su lavoce.info, la testata su cui Santoro a fine settembre aveva pubblicato il primo intervento sui paletti posti dall’Authority per la protezione dei dati personali all’uso effettivo dei dati a disposizione del fisco per contrastare l’. Lo scambio si è concluso l’8 ottobre con una domanda di Santoro che chiarirebbe la situazione una volta per tutte – dopo che su questo tema hanno chiesto una svolta anche Vincenzo Visco e ...

fattoquotidiano : Evasione fiscale, serve una legge che permetta di usare (davvero) i dati sui conti correnti. “Rimuovere i paletti d… - legale : RT @meobaldo: Antonello Soro #GarantePrivacy: 'Le norme #privacy non ostacolano al lotta all'evasione fiscale. La nostra azione permette an… - novusnovelli : Evasione fiscale. 1) Cominciare a rimuovere i paletti che il Garante per la privacy ha messo per la consultazione d… -