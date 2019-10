È caduto il governo in Romania

Gronda - Toti : «Il Governo ci dia risposte o scendiamo in piazza - il tempo è s caduto » : Il governatore ligure in merito all’ipotesi avanzata ieri dal ministro infrastrutture Paola De Micheli di revisione parziale del progetto della Gronda , attraverso l’apertura di due tavoli dedicati

Di Maio contro la Lega : 'Governo caduto a due ore da fine lavoro su taglio parlamentari' : Il taglio dei parlamentari è da tempo uno dei punti chiave del programma del Movimento Cinque Stelle. 345 poltrone in meno e cinquecento milioni di risparmio dello Stato, rappresentano un obiettivo che i grillini si erano posti quando governavano assieme alla Lega e lo è anche adesso che il partner non è più il Carroccio, ma il Partito Democratico. Il capo politico del M5s, Luigi Di Maio , ospite della trasmissione Agorà, ha evidenziato come il ...

Zingaretti : "L'Italia non capirebbe un rimpastone del governo appena caduto" : “L’Italia non capirebbe un rimpastone. Il tema dei contenuti è importante. La direzione del Pd mi ha dato mandato per un governo di svolta. Serve una netta discontinuità e un cambio di persone”. Lo ha detto il segretario Dem Nicola Zingaretti nel corso di un punto stampa al Nazareno.“Abbiamo un mandato sancito dalla direzione di dare vita a un governo di svolta e discontinuità per il futuro del ...