The Flash 6 parte con il botto tra buchi neri e lacrime | chi è Chester P Runk?

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Il momento che tutti stavamo aspettando è arrivato e finalmente anche The6 ha fatto il suo debutto qualche ora fa negli Usa rindo dal momento in cui Nora è morta, almeno in senso pratico, e i suoi genitori non sono nemmeno riusciti ad ascoltare le loro ultime parole lasciate in un video andato subito distrutto.Cosa avrà voluto dire Nora ai genitori? Questa potrebbe essere una delle chiavi della nuova stagione che, subito dopo, ci porta in avanti di quattro mesi senza lasciarsi appesantire dal loro che Barry e Iris continuano a provare per quello che è successo fino a che non capiscono che devono condividerlo e affrontarlo insieme per renderlo meno sconvolgente e doloroso.ATTENZIONE SPOILER!Da questa consapevolezza, che regala ai due pochi motivi per essere felici e non solo per via di Nora ma per tutto quello che è successo dopo tra villain e, riThe ...

_leoisonfire : Non so come potrei prendere Grant che abbandona The Flash/ la serie che si conclude perché mi mancherebbe Barry All… - 81Elisina : RT @violamad79: stanotte c'è la premiere di The Flash @81Elisina speriamo che mettano subito la puntata con i subs che nn vedo l'ora di ved… - violamad79 : stanotte c'è la premiere di The Flash @81Elisina speriamo che mettano subito la puntata con i subs che nn vedo l'or… -