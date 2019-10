Serie B con licenza ufficiale su Pes2020! Ecco l’annuncio!

La Serie B sbarca in esclusiva su PES 2020 : accordo con Konami : Konami Digital Entertainment B.V e Lega B annunciano l’accordo che prevede la licenza della Serie BKT 19/20 in via esclusiva per eFootball PES 2020, rendendolo così l’unico videogioco di calcio su console e dispositivo mobile ad offrire l’esperienza completa della Serie BKT. L’accordo di licenza tra Konami e Lega B vede ceduti in maniera esclusiva […] L'articolo La Serie B sbarca in esclusiva su PES 2020: accordo ...

Succession su Sky Atlantic e Now Tv la seconda stagione della Serie tv più corale e teatrale della tv : Un dramma familiare dalle venature comiche, cinico e scorretto, con una forte dose di satira. In poche parole una serie tv semplicemente imprevedibile, difficile da catalogare e forse proprio per questo poco conosciuta dal grande pubblico. C'è però sempre tempo per rimediare.Da mercoledì 9 ottobre con due episodi a settimana torna su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv Succession con i 10 episodi della seconda stagione. Se ancora non l'aveste ...

Anticipazioni La strada di casa seconda Serie - 5^ puntata : Fausto viene arrestato : Prosegue l'appuntamento in prime time su Rai 1 con la fiction La strada di casa 2 che vede protagonista Alessio Boni. Settimana dopo settimana, la trama di questa serie televisiva ha riservato dei nuovi clamorosi colpi di scena che stanno lasciando senza parole i tantissimi fan-spettatori. La prossima settimana la serie non andrà in onda: tornerà su Rai 1 giovedì 22 ottobre con la messa in onda della quinta e penultima puntata che sarà ...

Lost in Space : ecco la seconda stagione della Serie tv - : Niccolò Sandroni Lost in Space, la serie tv scifi di Netflix, torna con una seconda stagione. La presentazione al New York Comic-Con con il primo video e la data d’uscita Un anno fa esordiva su Netflix il remake di Lost in Space, serie tv che ebbe la sua prima versione televisiva nel 1965. Alle avventure narrate nella serie tv degli anni ’60 è seguito poi un film, del 1998, un po’ bislacco, con protagonista Matt LeBlanc - il Joey di ...

Basket femminile - Serie A 2019-2020 : Venezia sbanca Palermo nell’anticipo della seconda giornata : Dopo la prima giornata giocata tutte insieme a Chianciano Terme, questo pomeriggio è tornata in scena la massima Serie di Basket femminile italiano con l’anticipo tra Sicily By Car Palermo e Umana Reyer Venezia. Il successo è andato alle lagunari che dopo la qualificazione alla prossima Eurolega e la vittoria all’esordio continuano nel loro ottimo momento di forma. A Palermo non basta il fattore campo per ribaltare il pronostico e ...

Volley femminile - Serie A 2019-2020 : le favorite. Conegliano in pole position con una Egonu in più nel motore ma Scandicci e Novara non partono battute : Conegliano in pole position, Scandicci e Novara pronte a sfruttare ogni passo falso della squadra veneta. Il campionato di Serie A1 di Volley è alle porte e ha già una grande favorita, che poi è la trionfatrice dello scorso anno che, se possibile, si è ulteriormente rinforzata inserendo in un organico già di altissima qualità, nientemeno che le due opposte della nazionale italiana bronzo europeo e già con il biglietto per Tokyo in tasca, Paola ...

Samsung lancia una Serie di sfondi per nascondere il foro di Galaxy Note 10 e Galaxy s10 : Samsung lancia una serie di sfondi per le serie Galaxy Note 10 e Galaxy S10, con elementi pensati appositamente per nascondere il foro nel display. L'articolo Samsung lancia una serie di sfondi per nascondere il foro di Galaxy Note 10 e Galaxy s10 proviene da TuttoAndroid.

Pioli al Milan - i tifosi insorgono : “Se arriva lui tifo contro” - “Sarebbe peggio della Serie B” : Il Milan è pronto ad accogliere Stefano Pioli. Poche ore e verrà comunicato il cambio di guarda in panchina. Scelta non condivisa da gran parte del tifo rossonero, sia per il suo passato (e le sue dichiarazioni d’amore) all’Inter che per il suo curriculum, che di certo non entusiasma. Non è ancora diventato ufficialmente il nuovo allenatore ma Stefano Pioli è già contestato dai tifosi del Milan. Su Twitter #PioliOut è ...

Prodigal Son - FOX ordina la stagione completa della Serie con Michael Sheen e Tom Payne : Prodigal Son è la prima nuova serie della stagione ad ottenere l’ordine per una stagione completa composta da 22 episodi. In casa FOX avranno cambiato idea, oppure non si sono spiegati bene quando agli Upfront di maggio il presidente del canale aveva dichiarato che si pensava alle nuove serie con un numero di episodi ristretto, rispetto ai canonici 22. Il canale ieri ha annunciato di aver ordinato la stagione completa di Prodigal Son, il ...

Risultati Serie C - 8^ giornata – Il Vicenza batte il Cesena e vola al secondo posto : le classifiche aggiornate : Risultati Serie C – Scende in campo la Serie C. Si disputa l’ottava giornata della terza Serie italiana. Nel girone A il Monza vince in trasferta ad Arezzo. L’Alessandria perde in casa contro il Pontedera. Nel girone B il Padova domina contro l’ArzignanoChiampo, big match tra Vicenza e Cesena. Nel girone C il big match di giornata va alla Ternana che supera il Catania, il Bari surclassa la Cavese, la Reggina non va ...

Antonio Conte : “In 4 giorni abbiamo incontrato le formazioni più forti al mondo - decisivi gli episodi - sulla Serie A…” : Antonio Conte, allenatore dell’Inter, dopo la sconfitta rimediata per mano della Juventus , in conferenza stampa ha fatto una considerazione sul livello del nostro campionato: “In quattro giorni abbiamo incrociato due tra le migliori al mondo, e in entrambe le gare ce la siamo giocata con i nostri pregi e difetti, gli episodi hanno inciso sulla risultato. Quando parlo di step, ho la fortuna di avere un gruppo di ragazzi che ...

Dylan Dog - James Wan il regista di Aquaman con Sergio Bonelli editore realizzerà la Serie tv : Era il 1 agosto 2018 quando vi riportammo la notizia di una serie tv di Dylan Dog. Il sito di spettacolo americano Variety annunciava come la Sergio Bonelli editore avesse deciso di entrare direttamente nella produzione seriale con la Bonelli Entertainment ramo dedicato alle produzioni televisive e cinematografiche.Pensata in 10 episodi all'epoca la serie non aveva ancora una casa di produzione che la aiutasse e si parlava in modo generico di ...

Prodigal Son avrà una stagione completa - la Serie con Michael Sheen e Tom Payne conquista tutti dopo solo 2 episodi : Sono bastati due episodi per convincere la Fox ad ordinare una stagione completa di Prodigal Son. Il procedural vede nel cast Tom Payne (The Walking Dead) nei panni di Malcolm Bright, un profiler che lavora per la NYPD, ed è anche il figlio del famoso serial killer Martin Whitly, interpretato da Michael Sheen (Masters of Sex, Good Omens). Mentre aiuta la polizia a risolvere i bizzarri quanto orribili omicidi, Malcolm deve anche convivere con ...

Abarth 695 70° Anniversario - la Serie speciale con l'ala : Una Abarth 695 così non si era mai vista. Per il 70° Anniversario della fondazione del marchio la piccola torinese, stilosa e cattiva, si veste con un aggressività che non si era ancora vista e si regala uno spoiler posteriore che definire vistoso è poco. Se guardandolo vi viene in mente qualcosa, non è il cervello che vi gioca brutti scherzi, ma è la vostra memoria che torna alla mitica «Deltona», al ...