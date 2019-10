Non succede ma se succede | immaginate Charlize Theron che si innamora all’improvviso di

La foto sulla carta d’Identità Non gli piace allora la sostituisce con un selfie - quello che gli succede dopo è impensabile : Un uomo di 52 anni ha deciso di sostituire la foto che aveva da anni sulla carta d’identità con una più recente. L’uomo, originario di Foggia, si è scattato un selfie e lo ha messo sul documento d’identità. Incurante di ciò che aveva fatto ha deciso di andare in vacanza a Ischia con tutta la famiglia. Al momento del check-in in albergo ha presentato la carta d’identità con la sua foto con un bellissimo ...

Coccodrillo Non molla il figlio - giovane padre afferra la zampa del rettile e la morde più volte - quello che succede dopo è impensabile : Un uomo ha avuto al forza di lottare con un Coccodrillo. E’ accaduto nelle Filippine. L’uomo in questione è Tejada Abulhasan e ha avuto il coraggio di contrastare il Coccodrillo perché il grosso rettile aveva aggredito il figlio di soli 12 anni. Il ragazzino stava nuotando in un fiume con il fratello minore quando il grosso rettile lo ha aggredito mordendolo al braccio e trascinandolo in acqua. Il padre, come raccontato da “Il ...

“Non rompere le pal**e”. Filippo Bisciglia - ci risiamo : succede prima della diretta di Amici Celebrities : Filippo Bisciglia fa una passo indietro. Dopo le polemiche della settimana scorsa, con gli stracci che erano volati tra lui e Maria De Filippi, il popolare conduttore che pochi mesi fa ha tragettato in porto l’edizione ti Temptation Island più polare di sempre tende la mano alla signora di Canale 5 e si scusa per i modi tenuti in trasmissione. Nel corso della seconda puntata, la padrona di casa lo aveva aspramente redarguito per avere messo in ...

Gol - errori - rigori - espulsioni : a Marassi succede di tutto - ma Giampaolo è salvo! Cuore Genoa - ma Non basta [FOTO] : Genoa-Milan live – Si può parlare di ‘ultima spiaggia’ già alla settima giornata? Sì. Se poi ci troviamo davanti un presidente come Preziosi o un ‘vulcanico’ come Boban, facile immaginare che la pressione sia alta. Chi perde rischia, tanto. Andreazzoli non riesce a risollevarsi dopo il buon avvio, Giampaolo è in confusione e solo la pazienza e la razionalità di Maldini hanno fatto sì che il tutto potesse ...

Bellanova : "Parmesan e finta mozzarella in Europa? Non succederà mai" : La guerra dei dazi diventa sempre più aspra e mette gli uni contro gli altri i produttori di formaggio italiani e americani. Gli americani, in particolare, riuniti nella National Milk Producers Federation, si sono lamentati perché ritengono la l'Unione Europea metta in atto "pratiche commerciali sleali" per bloccare l'accesso dei loro prodotti al mercato europeo, mentre godono di un ampio accesso al loro, anche se questo aspetto sta per ...

Luca Serena e Cecilia Destefanis Non divorziano/ Cosa succederà sei mesi dopo? : Luca Serena e Cecilia Destefanis hanno deciso di continuare la loro relazione anche dopo la fine di Matrimonio a prima vista 4.

Corea del Nord - lanciati due missili verso il Giappone : Non succedeva dal 2016 : È accaduto subito dopo l’annuncio della ripresa dei colloqui con gli Usa per la denuclearizzazione del paese. Si tratta del primo test in tre anni effettuato da un sommergibile. Il premier nipponico Abe: "Violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza"Continua a leggere

Corea del Nord - Giappone denuncia il lancio di due missili balistici da un sottomarino : Non succedeva dal 2016 : La Corea del Nord ha lanciato mercoledì mattina due missili balistici da un sottomarino: è quanto denunciano Giappone e Corea del Sud precisando che il test missilistico è stato condotto vicino al porto di Wonsan, a est della capitale Pyongyang. Nel corso di una conferenza stampa a Tokyo, il portavoce del governo Giapponese Yoshihide Suga ha spiegato che uno di loro ”è caduto nella zona economica esclusiva al largo della prefettura di ...

Stop auto a Milano - cosa succede da oggi al 2030 Non solo ai diesel : la guida : Il giro di vite alla circolazione nell’Area B di Milano (la più grande Ztl d’Europa) ripropone la domanda: quale auto, nuova o usata, mi conviene comprare oggi? Vediamo tutte le tappe

«Non succede - ma se succede…» : la prima volta di Charlize Theron e Seth Rogen : Parlassimo di compatibilità, Charlotte Field e Fred Flarsky non avrebbero nulla da spartire. Lei è una delle donne più potenti del mondo, ...

Marocchi : “Succede - ma al Napoli Non lo perdoniamo” : Nel salottino Sky Giancarlo Marocchi paragona il Napoli che ha perso contro il Cagliari al San Paolo a quello delle amichevoli di Dimaro. Una squadra pesante, dice, che non può perdere così. Queste le sue parole: “Il Napoli mi sembrava come alla seconda amichevole di Dimaro, con dei pesi sulle gambe, non andava come le altre volte. Sono partite che succedono, ma al Napoli che doveva lottare per lo scudetto non lo ...

