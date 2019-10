Le due persone che spararono a Manuel Bortuzzo sono state condannate a 16 anni

Roma - abusati in oratorio per sei anni : arrestate tre persone. Le vittime sono due minori : Si tratta di due stranieri che all'epoca delle violenze avevano 10 e 15 anni. Ai domiciliari tre Romani tra i 65 e gli 85 anni

Derubano turista vicino stazione Termini : due persone in manette : Roma – Due cittadini marocchini di 38 e 42 anni sono stati tratti in arresto per furto da personale della Polizia di Stato all’esterno della stazione di Roma Termini. In particolare gli agenti della Squadra di Polizia giudiziaria Compartimentale della Polizia Ferroviaria, nel corso di servizi di istituto in ambito ferroviario, hanno notato 2 stranieri provenire dalla vicina via Gaeta, uno dei due, gia’ conosciuto perche’ ...

Migranti - barchino con 50 persone naufraga a Lampedusa : recuperati due corpi : Un naufragio è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì a poche miglia dalle coste di Lampedusa. Sul posto stanno operando le motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza, che hanno recuperato fino ad ora i cadaveri di due donne e 22 superstiti

Quattro persone sono morte e due sono state gravemente ferite in un incidente stradale a Saporito (Cosenza) : Quattro persone sono morte e due sono state gravemente ferite in un incidente stradale in provincia di Cosenza. L’incidente è avvenuto tra due auto sulla strada statale 107 vicino a Saporito, nel comune di Rende, poco dopo la mezzanotte. Repubblica

370 persone sono state arrestate in Ecuador in due giorni di sciopero nazionale : I sindacati dei lavoratori dei trasporti dell’Ecuador hanno annullato le proteste programmate in questi giorni dopo che in due giorni di sciopero nazionale sono state arrestate 370 persone. I manifestanti si oppongono alla revoca dei decennali sussidi per il carburante,

Villanova di Guidonia : arrestate due persone per spaccio : Roma – Tramite un’operazione finalizzata alla prevenzione e alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti di Polizia hanno arrestato due uomini di 43 e 18 anni, entrambi italiani, interrompendo la linea di comunicazione tra grossista e pusher. L’operazione è stata realizzata in collaborazione con la Polizia di Stato del commissariato di Tivoli e con la Squadra Mobile di Roma. Il tutto è avvenuto lo scorso ...

Boris Johnson non stringe la mano a due persone nere - accusato di razzismo : il video : Boris Johnson accusato di razzismo. Al termine del convegno annuale del Partito conservatore, il primo ministro è sceso dal palco e ha stretto la mano sulo alle persone con la pelle bianca, evitando di farlo con due sostenitori con la pelle nera. Recentemente Johnson è stato criticato per frasi razziste pronunciate in passato e per il tentativo, secondo le opposizioni, di voler coprire atti discriminatori all’interno del Conservative ...

Napoli - due persone trovate morte in casa a Castello di Cisterna. Ipotesi omicidio-suicidio : I cadaveri di due conviventi sono stati trovati dai Carabinieri in un villetta monofamiliare in via Passariello, una traversa laterale della strada principale di Castello di Cisterna (Napoli). Si tratta di un uomo e di una donna, entrambi di 56 anni, incensurati. L’uomo era titolare di una ditta di materiali edili. Sono state avviate le indagini per far luce su quanto accaduto e per cercare di ricostruire le ultime ore della coppia. L’Ipotesi ...

Scontro in galleria tra Abruzzo e Molise - morto 90enne altre due persone ferite : Chieti - Un uomo di 90 anni è morto e due persone, tra cui la moglie, sono rimaste gravemente ferite a seguito di un incidente avvenuto nella galleria 'Casa Lorenzo' sulla statale 652 che collega Molise e Abruzzo. Due le auto coinvolte nello Scontro: l'utilitaria su cui viaggiavano gli anziani coniugi e un'altra con il solo conducente. Sul posto la Polizia Stradale, i Carabinieri e i Vigili del fuoco. La statale è ...

A Città del Messico due persone sono morte nel deragliamento di un ottovolante : A Città del Messico almeno due persone sono morte in un parco divertimenti, a causa del deragliamento di un vagoncino di un ottovolante. Alcuni testimoni hanno raccontato di avere visto due persone cadere dall’ultimo vagoncino della giostra “Chimera”. Il parco,

Aggressione Ozil e Kolasinac - due le persone accusate : Possibile svolta in merito alla vicenda legata all’Aggressione a Londra ai danni dei giocatori dell’Arsenal Mesut Ozil e Sead Kolasinac, avvenuta lo scorso 25 luglio. I due calciatori erano stati assaliti da uomini armati di coltelli in sella a un motorino, ma Kolasinac era riuscito a difendersi da solo e a mani nude sventando gli aggressori. Aggressori che, secondo la stampa britannica, sono stati individuati: gli indagati ...

Uomini e Donne - Pamela Barretta contro Stefano Torrese e Noel Formica : "Persone false e senza dignità - due narcisisti che non conoscono l'amore" : Pamela Barretta è tornata nel parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il pubblico della trasmissione ricorderà che, nel corso degli ultimi appuntamenti della scorsa edizione, la dama aveva rotto definitivamente col cavaliere Stefano Torrese a causa di alcune conversazioni Whatsapp che aveva trovato sul cellulare dell'uomo, chat private fra lui e la dama Roberta di Padua. ...

Scoperta sconvolgente - tra le foglie di lattuga di un’insalata in busta due persone trovano pipistrelli morti : Due consumatori americani che non si conoscevano tra loro hanno acquistato entrambi una busta d’insalata da una catena di supermercati la WalMart e hanno fatto una Scoperta assurda. Le due persone hanno trovato tra le foglie di lattuga il corpo di alcuni piccoli animaletti in evidente stato di decomposizione. Le buste d’insalata con il loro orribile contenuto sono state fatte recapitare a un istituto d’analisi che ha verificato che il ...

Un uomo ha ucciso due persone in un locale di Lancaster - in South Carolina : è ancora ricercato : Un uomo ha sparato in un locale della città di Lancaster, in South Carolina (Stati Uniti). Due persone sono state uccise e almeno otto sono ferite: una si trova in gravi condizioni. L’attacco è avvenuto attorno alle 2.45 di notte