Germania | sui media tedeschi le immagini di Halle | l’assalitore scende dall’auto e apre

Anche la Germania vuole la riforma del trattato di Dublino sui migranti : Dalla Germania arriverà presto una nuova proposta di riforma del sistema d'asilo in Europa. È il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer ad annunciarlo, oggi a Berlino, nello stesso giorno in cui a a Roma il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier subito dopo il colloquio con Sergio Mattarella al Quirinale promette all'Italia che "non sarà più lasciata sola" ad affrontare l'emergenza migranti nel Mediterraneo. Seehofer non ...