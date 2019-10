Eugenio in via di Gioia torneranno in tour a marzo | ecco le date annunciate

Fonte : news.mtv

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) E non è l'unica bella notizia che li riguardain via diinleNews Mtv Italia.

fourzine : Un nuovo articolo disponibile su @fourzine : EUGENIO IN VIA DI GIOIA e una canzone diventata - Koufax73 : Eugenio in Via di Gioia: arriva la foresta (e il tour) - pizzacoananas : Stanotte ho sognato di essere in stazione a Roma e incontrare Lodo Guenzi dello stato sociale che andava in giro ce… -