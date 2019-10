Fonte : wired

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Imetec Industria 4.0 (crediti: ufficio stampa Imetec) Azzano San Paolo (Bergamo) – L’industria 4.0 non è che – in ordine cronologico – l’ultimo ulteriore tassello volano di crescita per le aziende che vogliono rimanere competitive. Delle fasi precedenti poco si parla, le singole storie imprenditoriali spesso si perdono nei ricordi dei fondatori. In quei primi passi che affondano negli anni d’oro della rinascita italiana, per esempio. Racconta Renato Morgandi, presidente di Imetec, che andava al collegio quando inventò il suo prodotto iconico, lo Scaldaletto. “Obbligavo i miei amici a dormirci sopra. L’idea era nata perché ragionavo sul fatto che il caldo va dal basso verso l’alto, e infatti il coprimaterasso è stato il primo prodotto che ho immaginato. Poi ho rilevato una piccola azienda di coperte elettriche ed è nato tutto”. Ora Imetec fa parte del ...

MilanoCitExpo : Come ti trasformo una fabbrica in un’industria 4.0 #DipartimentoInnovazioneTecnologia - andreafassi84 : È domenica e la rubrica è servita! #6ottobre @HP_Lovecraft #gelato - Aurora_Malik1D : Se sento dire qualche stronzata come 'Celine Dion non mi piace', ' o che 'Celine Dion non ha una bella voce' cose c… -