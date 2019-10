Tumore alla prostata | il test non è sempre affidabile | Livelli bassi non sono

La dieta giapponese contro il Tumore alla prostata : Il tumore alla prostata, secondo alcune recenti ricerche, avrebbe un’incidenza maggiore nei Paesi dell’Occidente, mentre in Giappone i numeri diminuiscono in modo sorprendente, passando ad un’incidenza del 10%. Uno studio pubblicato su “Biology and Reproduction” ha dimostrato i benefici della “dieta giapponese” nella prevenzione del cancro alla prostata, perché favorirebbe la produzione di una molecola ...

Dentro un uomo cresce un Tumore a forma di palla che i medici definiscono alieno : Un uomo, Josh Abken un giorno ha iniziato ad avvertire dei dolori persistenti alla schiena. Sulle prime non ci ha fatto molto caso ma il dolore, invece che diminuire, aumentava non dandogli tregua. All’inizio l’uomo ha sottovalutato la cosa preso dai suoi impegni ma poi è diventato indispensabile andare da un dottore che , dopo avergli fatto eseguire una serie di accertamenti, ha visto che l’uomo aveva un tumore che negli anni si era calcificato ...

Elton John e il cancro alla prostata/ "Tumore e infezione - mi diedero 24 ore di vita" : Elton John, cancro alla prostata: la rivelazione del cantautore nella sua biografia. "Tumore e infezione, mi diedero 24 ore di vita". E cosa fece? Pregò...

Tumore dell’ovaio - i campanelli d’allarme per una diagnosi precoce : Le statistiche dicono che il Tumore dell’ovaio colpisce circa 5000 donne l’anno. E purtroppo, ancora troppo spesso è difficile giungere alla diagnosi precoce, che rappresenta lo strumento ottimale per affrontare al meglio la malattia. campanelli d’allarme e diagnosi precoce Il Tumore dell’ovaio, infatti, ha una caratteristica: è tremendamente “bravo” a nascondersi, soprattutto nelle fasi iniziali. I pochi segni in qualche modo ...

Tumore alla vescica : “Primi risultati dall’immunoterapia più la chemio” : “Negli ultimi anni c’è stato un grande fervore della ricerca: anche contro il Tumore della vescica si sta delineando un approccio sempre più personalizzato”. A spiegarlo all’AdnKronos Salute è Sergio Bracarda, direttore dell’Oncologia medica dell’ospedale Santa Maria di Terni, commentando i primi risultati positivi sull’immunoterapia nel carcinoma della vescica in fase avanzata, illustrati oggi a ...

Ballando con le stelle - Carolyn Smith e il Tumore : "Attendo il verdetto" - l'ultima sfida della giudice : Carolyn Smith, la tostissima giurata di Ballando con le stelle ammalata di tumore, scrive ai suoi fan. “Tutti gli impegni presi in precedenza cancellati, mi dispiace tantissimo, ma questo era l’unico momento in cui potevo farmi visitare dal mio oncologo Prof Paolo Marchetti", scrive sui social, "so

Aglio e cipolla nel soffritto previene Tumore alla mammella? : Il soffritto di Aglio e cipolla previene il tumore alla mammella? Ecco cosa rivela lo studio condotto su 800 donne

Ballando con le Stelle - il dramma di Carolyn Smith : "Il Tumore si è un po' risvegliato" : Qualche ora fa Carolyn Smith, giudice del talent di Rai1 Ballando con le Stelle, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video con il quale ha voluto informare i suoi fan sulle sue attuali condizioni di salute. Purtroppo, le notizie non sono delle migliori. La ballerina di Glasgow, combatte infat

Tumore alla mammella : Data manager per la rete senologica della Sicilia : Tumore alla mammella, nasce la rete oncologica senologica della Sicilia ovvero una “Data manager” a supporto dei centri di riferimento.

Tumore al seno metastatico - ormonoterapia in alternativa alla chemioterapia? : Uno studio fatto su 50 mila pazienti, ha dimostrato che nelle donne con Tumore al seno metastatico più efficace l'ormonoterapia della chemioterapia

Tumore alla mammella e prevenzione : Breast Unit a Ragusa : Tumore alla mammella e cura, Breast Unit a Ragusa. All'azienda Sanitaria di Ragusa si è svolta la Home Unit Site

Torino - chirurgia plastica dopo il Tumore al seno : premio alla Città della salute : Utilizzata per la prima volta una tecnica particolare che mette "sotto vuoto" la ferita e d evita complicazioni

Tumore al Polmone : alla Federico II un polo d’eccellenza che attrae pazienti da tutto il mezzogiorno : Viaggi della speranza, uomini e donne che danno vita ad una migrazione sanitaria silenziosa. Solo pochi immaginerebbero che la destinazione finale di questi viaggi non è verso le regioni a Nord del Paese, bensì la Campania. Succede per una malattia in costante aumento quale il Tumore del Polmone: il 65% dell’attività svolta alla Federico II dal Dipartimento di Sanità Pubblica (diretto dal professor Giancarlo Troncone) in fatto di diagnosi, ...

Paola Toeschi - moglie Dodi Battaglia/ 'Tumore al cervello sconfitto grazie alla fede' : Paola Toeschi, moglie Dodi Battaglia: la donna non ha avuto una vita semplice e negli ultimi anni ha dovuto lottare anche contro un tumore.