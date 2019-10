Smartphone ultra economici mettono a rischio la sicurezza e la privacy degli utenti

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 ottobre 2019) Nella nostra epoca i servizi “gratuiti” sono raramente gratuiti. La politica ormai in uso da anni è che quello che non si paga con i propri soldi, lo si paga con i propri dati personali. Un esempio lampante è quello emerso da un’analisi del gruppo di difesaInternational, secondo cui glihanno un costo nascosto: app preinstallate che non possono essere eliminate e che sono colabrodi per la. Nell Filippine, ad esempio, gli inviati hanno trovato in vendita unodel marchio locale MyPhone, che all’epoca costava l’equivalente di 19 dollari. Era un vero e proprio incubo per lae la. Era venduto con una versione obsoleta di Android, afflitta da vulnerabilità dinote che non possono essere corrette. Installava diverse app che non potevano essere aggiornate o eliminate, afflitte da ...

