Siria | Usa | “No al via libera all’offensiva turca contro i curdi” Ankara | “Operazione

Siria - Usa : “No al via libera all’offensiva turca contro i curdi. Nessun ritiro delle truppe - solo ridispiegamento di 50-100 soldati” : La notizia del bombardamento di posizioni curde da parte della Turchia al momento non trova ulteriori conferme, ma quel che è certo è che la Casa Bianca, in un comunicato, ha spiegato di non avere concesso Nessuna “luce verde” ad Ankara per procedere con gli attacchi. Ieri infatti Trump aveva annunciato il ritiro dei soldati americani dalla Siria e un’imminente operazione turca nel nord del Paese, il cui obiettivo sono le forze ...

Siria - viaggio tra i curdi abbandonati dagli Usa : “Da Trump una pugnalata alle spalle - Isis non è sconfitto”. In due mesi aumentati gli attentati : “Abbiamo 12mila miliziani dell’Isis nelle nostre carceri. Ma questo non è un affare che riguarda solo gli Stati Uniti. L’America è parte della coalizione internazionale ed è il Paese che si è preso il maggior numero di responsabilità”. Quando pronuncia queste parole ai microfoni de Ilfattoquotidiano.it, Mustafa Bali, portavoce delle milizie che hanno liberato il nord della Siria dai terroristi dello Stato Islamico, non sa che a Washington ...

Siria - Usa ritirano truppe dal Nord : 10.41 Gli Stati Uniti hanno dato il via al ritiro delle proprie truppe nel Nord della Siria per lasciare spazio all'intervento militare di Ankara. Lo riporta la Cnn turca che parla di 20 blindati che hanno lasciato l'area di Ayn Isa. Le Forze democratiche della Siria (Fds) a guida curda accusano le forze Usa di lasciare "che l'area si trasformi in una zona di guerra" e aggiungono:"Siamo pronti a difenderci a ogni costo". Il ministro degli ...

Siria - gli Usa : “Turchia si sta muovendo verso il nord. Nostre truppe non saranno coinvolte” : È in un comunicato di appena dodici righe che gli Usa comunicano una scelta importantissima che potrebbe stravolgere gli esiti della guerra in Siria, causare un nuovo conflitto con i curdi e permettere la liberazione di molti prigionieri Isis nelle carceri. Una nota che arriva dopo una telefonata tra il presidente Donald Trump e quello turco Recep Tayyip Erdogan. La Casa Bianca fa sapere che la Turchia si sta muovendo verso il nord del paese, ...