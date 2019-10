Nuovo sponsor per la Figc | ufficiale la partnership con Deliveroo

Ascoli - Green Network è il Nuovo back sponsor : Importante accordo commerciale in casa Ascoli: ieri sera, presso la sala stampa dello Stadio “Del Duca”, prima del match di campionato contro il Pescara, si è tenuta la conferenza di presentazione del back sponsor di maglia “Green Network Energy“. Green Network, che fornisce energia Green a impatto zero a Picchio Village, sede sociale e stadio […] L'articolo Ascoli, Green Network è il nuovo back sponsor è stato ...

Coca Cola Nuovo sponsor di Euro 2020 : UEFA e Coca-Cola hanno annunciato un accordo che vedrà quest’ultima diventare sponsor ufficiale per le bevande analcoliche di UEFA Euro 2020. La competizione della prossima estate avrà una dimensione ancora più Europea, con le partite che si giocheranno in 12 città di tutto il continente per celebrare il 60° anniversario dei Campionati Europei. L’accordo di […] L'articolo Coca Cola nuovo sponsor di Euro 2020 è stato realizzato ...

Il Chelsea sonda il mercato per un Nuovo sponsor di maglia : Chelsea sponsor di maglia – Il Chelsea starebbe lavorando per testare il mercato per quanto riguarda un nuovo sponsor di maglia, mentre proseguono i negoziati con Yokohama Rubber per estendere l’accordo che, al momento, lega l’azienda giapponese ai Blues. Lo riporta “The Atletic”, spiegando che l’accordo quinquennale da 200 milioni di sterline tra il Chelsea […] L'articolo Il Chelsea sonda il mercato per un nuovo sponsor di ...

Ciclismo : Nuovo progetto per la Bardiani nel 2020. Entra come sponsor Faizanè - in ammiraglia spazio a Manzoni : Grande novità per una delle tre squadre italiane che sono nel circuito Professional del Ciclismo internazionale: la Bardiani-CSF per il prossimo anno avrà un nuovo terzo sponsor, quello di Faizanè, azienda tra le più innovative e avanzate del Veneto, specializzata nella realizzazione di prodotti tecnoplastici su misura per l’industria e per sistemi pneumatici. La nuova denominazione per il 2020 sarà quella di “Bardiani-CSF-Faizanè Pro Cycling ...

Cesena - Gi Group Nuovo top sponsor : accordo biennale : partnership Cesena Gi Group. Un altro prestigioso marchio affiancherà il Cesena FC nel ritorno tra i professionisti. Prima multinazionale italiana del lavoro, Gi Group diventa infatti Top Partner con un accordo di durata biennale, dopo aver affiancato il club bianconero nella seconda parte dello scorso campionato. La partnership permetterà a Gi Group di entrare in […] L'articolo Cesena, Gi Group nuovo top sponsor: accordo biennale è stato ...

Cagliari - Latte Arborea è il Nuovo sponsor di manica : Sport, corretta alimentazione, la valorizzazione del “made in Sardinia”: tutto questo alla base della nuova partnership tra Cagliari Calcio e Latte Arborea. La società rossoblù e la prima azienda lattiero-casearia dell’Isola hanno siglato un accordo che va oltre la classica sponsorizzazione. Per il campionato 2019-3020, quello del Centenario del Club, non solo comparirà sulla manica […] L'articolo Cagliari, Latte Arborea è il nuovo sponsor ...

Palermo - la bella iniziativa con il Nuovo sponsor Kappa : a scegliere la maglia saranno i tifosi [DETTAGLI] : Il Palermo ed il Gruppo BasicNet sono lieti di annunciare l’accordo di sponsorizzazione fra Kappa®, brand del Gruppo torinese, e la società siciliana all’inizio del suo ambizioso percorso di crescita verso le serie più prestigiose. La partnership, della durata di quattro stagioni sportive, prevede l’abbinamento dell’immagine del club con il marchio Kappa®, già sponsor tecnico del team a metà degli anni ’90, i cui prodotti saranno indossati ...

Calcio : Kappa Nuovo sponsor del Palermo : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) - Kappa è il nuovo sponsor tecnico del Palermo. Il gruppo torinese BasicNet e la società rosanero hanno siglato l'accordo di sponsorizzazione che prevede una partnership della durata di quattro stagioni sportive. Kappa, già sponsor tecnico del team a metà degli anni ’90,

Torres - sabato la presentazione del Nuovo Main Sponsor : sabato 17 agosto, alle ore 11:30, nella sala stampa dello stadio “Vanni Sanna” di Sassari si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo Main Sponsor della Torres. Saranno presenti il presidente della Torres Salvatore Sechi e Mario Burlò presidente del Consorzio OJ Solution. Terminata la prima parte, il tecnico rossoblù Marco Mariotti sarà a disposizione dei giornalisti per l’analisi del prepartita della gara ...

Mediacom Communications è il Nuovo sponsor di maglia della Fiorentina : La Fiorentina ha confermato che Mediacom Communications è il suo nuovo sponsor principale, dopo esserlo stato temporaneamente nella tournée estiva della squadra negli Stati Uniti. Mediacom ha sede nello stato di New York ed è una delle principali emittenti via cavo