Il taglio del Vitruviano

Il taglio dei parlamentari è legge - M5s festeggia e Di Maio esulta : “Storica vittoria del popolo” : Il taglio dei parlamentari è diventato legge dopo l'approvazione in quarta lettura (con 553 voti favorevoli) della riforma costituzionale alla Camera dei deputati. Il Movimento 5 Stelle festeggia davanti Montecitorio e Luigi Di Maio esulta: "È una vittoria del popolo, una riforma storica che ricorderanno tutti, i nostri figli, i nostri nipoti".Continua a leggere

Il taglio dei parlamentari è legge : l’annuncio di Fico alla Camera e gli abbracci tra i banchi del governo : Con 553 voti a favore, 14 contrari e due astenuti, il taglio dei parlamentari è legge. L’annuncio è stato dato dal presidente della Camera, Roberto Fico, dopo più di tre ore di discussione in Aula, con le dichiarazioni di voto dei vari gruppi. Dopo l’esito, c’è stato l’abbraccio tra gli esponenti del governo, con Riccardo Fraccaro e Alfonso Bonafede che si sono congratulati col presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. ...

La Camera ha approvato definitivamente il taglio del numero dei parlamentari : Con 553 voti a favore e 14 contrari, nell'ultimo dei quattro passaggi parlamentari previsti per le riforme costituzionali: ma non è ancora legge

taglio Parlamentari - Delrio : 'Votiamo si convintamente' ed in aula è bagarre (VIDEO) : Era noto che il Movimento Cinque Stelle affinché avallasse un'eventuale intesa con il Partito Democratico necessitasse di rassicurazioni relative alla comune intenzione di approvare uno dei capisaldi del programma grillino: il Taglio dei Parlamentari e conseguentemente della spesa pubblica. Chiamato a esprimersi sulla vicenda, il capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio, ha confermato l'intenzione dei dem di votare a favore della riduzione ...

Dalla "minaccia peronista" al "sì convinto" : la capriola del Pd sul taglio dei parlamentari : Il taglio dei parlamentari è “uno spot elettorale e basta”. Di più: è una “scorciatoia per indebolire il Parlamento”, anzi per “controllarlo” e renderlo “funzionale” a un progetto politico “peronista”. Peggio: rende più vicino un “collasso democratico” in un contesto che “ci fa vedere la volontà di colpire il Parlamento”. ...

taglio parlamentari - Delrio : “I dem votano sì con convinzione”. Contestazioni di Lega e FdI : “Tutte le nostre richieste sono state accolte. La maggioranza ha un impegno forte, preciso su garanzie che prima non c’erano. C’è stato un cambio di passo”. Lo ha detto il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, annunciando il sì alla riforma che riduce il numero di deputati e senatori da parte del Partito democratico. “Non c’è nessuna cambiale in bianco ma un patto di fiducia tra persone serie” ha ...

taglio dei parlamentari - oggi voto definitivo della Camera : Nella giornata di oggi 8 ottobre la Camera esprimerà il voto finale relativo al disegno di legge costituzionale recante Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione Italiana, che prevede il Taglio dei parlamentari, argomento di grande dibattito da qualche tempo a questa parte. Fra gli impegni presi, emerge pure quello di presentare la riforma elettorale entro il mese di dicembre. Per i senatori la riforma prevede il Taglio da 315 a ...

taglio eletti - Delrio (Pd) : “Perché prima eravamo contrari? Senza le riforme si rischiava una lesione della democrazia parlamentare” : Graziano Delrio, capogruppo del Partito democratico illustra i contenuti dell’accordo con il Movimento 5 dtelle che ha portato i dem a essere favorevoli al Taglio dei parlamentari, dopo i tre voti negativi. “Con le riforme costituzionali che presto incardineremo al Senato, cambierà la base di elezione del Senato, cambieranno gli elettori aventi diritto, uniformandoli a quelli che votano per la Camera, si cambieranno i regolamenti di ...

taglio parlamentari - presidio di +Europa contro il ddl. Della Vedova : “Stanno mutilando Costituzione - Pd è corresponsabile” : presidio davanti a Montecitorio, con tanto di finta ghigliottina davanti,l degli esponenti di + Europa per protestare contro il Taglio dei parlamentari. La riforma arriverà in Aula a oggi, con il voto definitivo al ddl che riduce di 230 deputati la Camera e 115 parlamentari il Senato. “Così si dà un colpo di machete alla Costituzione che qualcuno definiva la più bella del mondo – ha spiegato Benedetto Della Vedova – Oggi non ...