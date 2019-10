Franco Gatti dei Ricchi e Poveri | Mio figlio beveva molto È stata la

Caterina Balivo - Franco Gatti dei Ricchi e Poveri commuove a Vieni da Me : Caterina Balivo stupisce tutti condividendo su Instagram la foto che ha scattato in compagnia di Angelina Jolie, alla prima di Maleficent 2. La star hollywoodiana si presta al selfie e la presentatrice napoletana non rinuncia al cerchietto con le corna, calandosi perfettamente nella parte. Una notte indimenticabile per la bella Caterina che sulle Stories ironizza commentando che lei e la Jolie stanno guardando al cellulare una puntata di Vieni ...

Franco Gatti a Vieni da me ricorda il figlio morto : "Lo sento vicino. La sua disgrazia? Beveva troppo" : Una carriera costellata di successi grazie a i Ricchi e poveri, Franco Gatti ospitato da Caterina Balivo a Vieni da me ha raccontato la sua vita professionale calcando i palchi di tutta Italia (Sanremo compreso) ma c'è stato spazio anche per la vita privata e la famiglia, soprattutto per un lutto grave che nel 2013 il cantante ha subìto - a poche ore dall'ospitata che sarebbe dovuta esserci a Sanremo -, si tratta della scomparsa di suo figlio ...

Franco Gatti e il figlio morto/ La moglie Stefania : "Dolore straziante" - Vieni da me - : Franco Gatti a Vieni da me parla di Alessio, il figlio morto: "Beveva troppo, questa la sua disgrazia". E la moglie Stefania: "Dolore straziante".

