Eriksen Juventus | arrivano novità importanti sulla vicenda

Calciomercato Juventus - potrebbe arrivare Eriksen a gennaio (RUMORS) : C'è grandissimo entusiasmo alla Juventus dopo la vittoria contro l'Inter a San Siro. La squadra allenata da Maurizio Sarri ha dimostrato tutta la sua forza, giocando un match praticamente perfetto contro una squadra che aveva vinto tutte le partite di campionato finora. Intanto, continuano ad arrivare importanti notizie di mercato per quanto riguarda il club bianconero. Le ultime news si concentrano su Christian Eriksen, vero e proprio pallino ...

Calciomercato Juventus : Eriksen obiettivo per il 2020 - ma il Real cerca l'anticipo : Christian Eriksen sarebbe il vero obiettivo del Calciomercato della Juventus per il 2020. Il danese sarebbe l’uomo dei sogni di Fabio Paratici che vorrebbe approfittare della possibilità di acquistarlo a parametro zero. Quasi scontato il suo addio al Tottenham: il giocatore deve ancora decidere il suo futuro ma non dovrebbe restare in Inghilterra. Così i bianconeri studiano il colpo, ma devono guardarsi dalla concorrenza del Real Madrid che ...

Calciomercato Juventus - Eriksen potrebbe essere la prossima opportunità a parametro zero : La Juventus è pronta a disputare la quinta giornata di campionato contro il Brescia, in un match molto importante per la classifica. Come è noto infatti, i bianconeri sono secondi in classifica dopo la sofferta vittoria in Serie A contro l'Hellas Verona, ed in previsione Inter - Juventus del primo ottobre, sarà molto importante non perdere altri punti. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato, nonostante il Calciomercato estivo ...

Calciomercato Juventus - Talk Sport : il Tottenham apre allo scambio Dybala-Eriksen : Continuano ad arrivare importanti informazioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Paulo Dybala. L'attaccante argentino non è stato titolare in nessuna delle tre gare disputate dalla Juventus in campionato e Maurizio Sarri non non lo ha impiegato neanche nell'ultima partita contro la Fiorentina. Questo fatto potrebbe essere interpretato come un segnale della mancata centralità della Joya nel ...

Juventus - Paratici guarda in Premier : da Eriksen a De Gea - gli obiettivi : Juventus – La Juventus nelle ultime finestre di mercato ha mostrato particolare attenzione al mercato dei parametri zero. Ci sono diversi giocatori in scadenza di contratto nel 2020 che rappresentano una ghiotta occasione e che sono pronti ad innescare una lotta serrata tra i principali top club europei. Juventus, i colpi possibili dalla Premier Occhi puntati soprattutto […] More

Mercato Juventus - non solo Eriksen : doppio colpo a zero dal Tottenham : Mercato Juventus – Nonostante sia ufficialmente terminato da qualche giorno, il Mercato in realtà non va mai in vacanza: direttori sportivi e agenti sono sempre al lavoro per ottimizzare trasferimenti e programmare il futuro di quei giocatori la cui situazione contrattuale è piuttosto allettante. E’ il caso di Toby Alderweireld e Christian Eriksen, entrambi con il contratto in scadenza […] More

Dall'Inghilterra - Inter interessata a Eriksen : è sfida alla Juventus (RUMORS) : Il calciomercato estivo si è chiuso e secondo la maggior parte degli addetti ai lavori, l'Inter è probabilmente la regina del mercato, considerando che è riuscita a piazzare importanti esuberi, seppur la maggior parte in prestito. E' il caso di Dalbert, Perisic, Dalbert, Nainggolan e Icardi: soprattutto la cessione di quest'ultimo è stata una delle grane principali risolte dall'amministratore delegato Giuseppe Marotta, che è pronto a rendersi ...

Juventus - non solo Eriksen : il prossimo parametro zero potrebbe essere Willian : La Juventus prosegue il suo lavoro in vista della terza giornata della Serie A, prevista per sabato 14 settembre alle ore 15:00 contro la Fiorentina. E' tornato ad allenare Maurizio Sarri, dopo la pausa forzata causa polmonite che lo ha tenuto distante dalla panchina per le prime due giornate. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro, e per Paratici ci sarà molto da fare in vista del calciomercato invernale: l'esigenza resta sempre la ...

Juventus - non solo Eriksen : colpo a zero dalla Premier per il 2020 : Juventus – Nonostante una sessione di mercato si sia appena chiusa, in casa Juventus è già tempo di pensare alla prossima. Soprattutto per quanto riguarda i parametri zero, su cui Paratici è sempre molto attento. Secondo quanto riporta ‘Tuttosport’, i bianconeri starebbero monitorando con grande attenzione la situazione di Willian. Il brasiliano classe 1988 va in scadenza di […] More

Juventus - Paratici sarebbe già al lavoro per il 2020 e vorrebbe assicurarsi Eriksen : Ieri sera si è chiuso il mercato e la Juventus nell'ultimo giorno di trattative ha preferito non fare nessuna operazione. Infatti, i bianconeri avevano già messo a segno i propri colpi da tempo, regalando a Maurizio Sarri una rosa ancor più forte. Adesso il mercato andrà un po' in pausa, ma di certo Fabio Paratici valuterà già le strategie del futuro. Il ds bianconero è sempre molto bravo a cogliere le occasioni a parametro zero e in questo ...

Juventus - Eriksen potrebbe essere il prossimo acquisto a parametro zero a giugno : Il calciomercato estivo è ormai prossimo alla chiusura e la Juventus non dovrebbe ufficializzare nessuna clamorosa trattativa in queste ultime ore di contrattazioni, anche perché gli esuberi che sembravano sul mercato sono stati praticamente confermati dalla dirigenza. Da Dybala a Matuidi, fino ad arrivare a Rugani, nonostante la volontà iniziale della dirigenza di cederli, dovrebbero far parte della rosa bianconera almeno fino a gennaio, quando ...

Mercato Juventus : per il Sunday Mirror Eriksen verso i bianconeri : Mercato Juventus: forte l’indiscrezione proveniente dall’Inghilterra sul futuro del centrocampista danese del Tottenham Christian Eriksen. Il giocatore, il cui nome è stato accostato a diversi top club come Barcellona e Real Madrid, stando a quanto riportato dal ‘Sunday Mirror’, avrebbe intenzione di liberarsi a zero per vestire la maglia della Juventus nella prossima stagione. Mercato […] More

Calciomercato Juventus : Eriksen aspetta - pronto l’affondo : Calciomercato Juventus: Christian Eriksen vuole lasciare il Tottenham. Ecco, allora, che la Juve sta tentando l’affondo. Come riporta il Mirror, il giocatore ha rifiutato una faraonica offerta di rinnovo di contratto (intorno agli 11 milioni di euro a stagione) proposta dalla società inglese ed ha annunciato tramite i propri rappresentanti che non intende proseguire nelle […] More

Calciomercato Juventus - Eriksen è un’occasione : può ancora lasciare il Tottenham : Christian Eriksen torna di moda per il Calciomercato della Juventus. Il centrocampista danese può ancora lasciare il Tottenham come rivela sulla sua edizione on line il Daily Mail. Il danese è un’occasione per i bianconeri che potrebbero rinforzare un centrocampo che da qui alla fine del mercato può ancora cambiare pelle. Pjanic, Khedira, Rabiot e Ramsey sono gli unici inamovibili. Emre Can, Matuidi e anche Bentanctur sono nella lista dei ...