“Ci ha rotto” L’Eredità e Flavio Insinna nella bufera Tutta ‘colpa’ del campione Guido

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 8 ottobre 2019) La nuova stagione decontinua a vincere la sfida degli ascolti contro Gerry Scotti e la trasmissione ‘Caduta Libera’.puntata del preserale di lunedì 7 ottobre, la trasmissione condotta daha totalizzato 4,7 milioni (24,1%), mentre ”Caduta Libera” si è fermata a 3,7 milioni con il 19,6% di share. Gli ascolti volano, ma la nuova stagione non piace particolarmente al pubblico di Rai Uno per via di un cambio di regolamento. Infatti c’è una nuova regola che da quest’anno permette di giocare nuovamente a chi arriva almeno a Il Triello, una sfida fra due o tre concorrenti, nonostante abbia perso il titolo. Lo scorso 29 settembre ilGagliard è riuscito a vincere un montepremi pari a 85 mila euro.Dopo aver perso, il ricercatore è ritornato grazie alla norma inserita quest’anno, riuscendo a conquistare di nuovo il titolo e altri 55 mila euro, per ...

SandraE82526551 : Ma la Parietti che ci fa anche stasera a parlare di politica ma ci rotto gli ......? -