ARMANDO INCARNATO VS RICCARDO GUARNIERI Uomini e Donne | ' ho trattato Ida da donna'

Veronica Ursida Vs ARMANDO Incarnato/ Uomini e donne : 'Ma perché devo frequentarti!' : Veronica Ursida contro Armando Incarnato a Uomini e donne, nella puntata di oggi lo scontro con il cavaliere per via di Ida Platano?

Uomini e Donne - la dama Veronica : "ARMANDO Incarnato? Simpatico e piacevole. Riccardo Guarnieri? Insignificante : Veronica Ursida, la splendida neo dama del parterre femminile, intervistata dal settimanale dedicato al programma.

UOMINI E DONNE/ ARMANDO INCARNATO : 'sono innamorato di...' - Trono Over - : UOMINI e DONNE Trono Over: Armando Incarnato si lascia andare ad una dichiarazione d'amore per la figlia mentre Anna Tedesco...

Trono Over Uomini e Donne - ARMANDO INCARNATO : “Sono innamorato di…” : Armando Incarnato di Uomini e Donne: “Sono innamorato di mia figlia Michelle” Uno dei cavalieri del parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne che non è mai molto fortunato nelle conoscenze è Armando Incarnato: polemico, verace, quasi sempre pronto ad alzare il tono della voce, quest’anno ha fatto una promessa ovvero di ragionare di più sulle cose prima di sbottare. Promessa fatta a sua figlia Michelle, luce dei suoi ...

Anticipazioni Uomini e Donne Over : Ida Platano ed ARMANDO INCARNATO si Sono Baciati! Riccardo Sconvolto! : Anticipazioni Uomini e Donne Over: Gemma Galgani offende pesantemente Anna Tedesco. Ida Platano ed Armando Incarnato si baciano. La reazione di Riccardo Guarnieri, non convince! Tina ha perso chili! Anticipazioni Uomini e Donne Over: Gemma Galgani snobbata da un cavaliere. Lei si scioglie in lacrime e corre da lui in camerino! Tina Cipollari la prende in giro per un doppio senso! Presso gli studi Titanus di Roma, si Sono svolte le nuovissime ...