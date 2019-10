Arcivescovo di Agrigento | morti per colpa di tutti noi

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 8 ottobre 2019) "È chiaro che si ripetono gli stessi sentimenti ed emozioni di sempre. Meraviglia, indignazione. È strano come vediamo passare il tempo e vediamo passare i. Ma la storia continua ad essere quella di tante parole. Ma le parole non riescono a cambiare ancora la vita". Lo ha detto l'dimonsignor Francesco Montenegro, a Lampedusa per pregare sulle salme delle 13 donne morte nel naufragio del 7 ottobre scorso."Ora sarà un rincorrersi di darsi responsabilità - ha detto - chi è il colpevole, perché sono. Ma credo che ognuno di noi deve interrogarsi. Ognuno di noi ha un po' di. C'è gente che che ha voglia di vivere, e noi decidiamo che non deve avere questo desiderio. Per questo, davanti a questi fatti vale solo il silenzio. E cercare di capire perché il cuore dell'uomo è così chiuso, e non riesce a leggere una storia che vuole andare avanti nella ...

