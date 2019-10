Trame ' Una Vita' | Casilda scopre di non essere sorella di Leonor e rinuncia all' eredità

Una Vita - Trame iberiche : Felipe e Marcia si vedono di nascosto - Susana cotta di Armando : Riesce sempre a stupire la soap opera di origini spagnole Una Vita. Le anticipazioni delle puntate in programmazione sull’emittente televisiva LA 1 TVE questa settimana svelano che Genoveva sbaglierà a credere di riuscire a fare breccia nel cuore di Felipe Alvarez Hermoso dopo l'arrivo del marito di Marcia. Quest’ultima e l’avvocato infatti si vedranno in segreto pur sapendo che la loro storia d'amore non ha un futuro. Il vedovo di Celia dopo ...

Una Vita - Trame spagnole : Trini e Celia muoiono - Ramon viene arrestato : Sono in arrivo degli avvenimenti drammatici nelle nuove puntate italiane dello sceneggiato Una Vita, che coinvolgeranno degli storici protagonisti. Nei capitoli già andati in onda in Spagna, e in programma su Canale 5 prossimamente per via della differenza temporale di trasmissione, Trini Crespo (Ana Del Rey) anche se riuscirà a diventare madre della piccola Milagros con tantissimi sforzi, morirà sotto lo sguardo di Celia Alvarez Hermoso (Inés ...

Anticipazioni Una Vita - Trame puntate spagnole : salta un matrimonio : Una Vita, Anticipazioni straniere: Samuel annulla il matrimonio con Blanca Nelle prossime puntate di Una Vita, Samuel Alday diventerà ancora più perfido e deciderà di circuire la povera Lucia per arrivare al suo scopo. Dopo aver contratto un grosso dedito con gli usurai, per salvare l’attività di famiglia, il ragazzo sarà alla ricerca disperata di soldi. Samuel nelle puntate spagnole di Una Vita deciderà di ingannare la cugina di Celia ...

Una Vita - Trame spagnole : Lolita litiga con i Palacios per la scelta del nome del figlio : È stata una settimana molto intensa, quella appena trascorsa per i fan spagnoli che hanno seguito il famoso sceneggiato Una Vita. Oltre alle mancate nozze di Felipe e Marcia che non hanno coronato il loro sogno d’amore a causa dell’arrivo ad Acacias 38 di Santiago, i Palacios sono entrati nuovamente in conflitto. Tutto è iniziato quando Lolita (Rebeca Alemany) ha fatto sapere al marito Antonito (Alvaro Quintana) di voler dare il nome Abundio al ...

Una Vita - Trame : Flora bacia Carmen - Servante scrive una lettera d’addio a Paciencia : In arrivo dei nuovi colpi di scena nello sceneggiato Una Vita. Le anticipazioni rivelano che negli appuntamenti in onda su Canale 5 nelle prossime settimane, la pasticciera Flora Barbosa (Alejandra Lorenzo) e la domestica Carmen Sanjuro (Maria Blanca) si renderanno protagoniste di una scena del tutto inaspettata. Le due donne durante una commedia scritta da Leonor Hildago si spingeranno oltre, scambiandosi un bacio sulle labbra. Purtroppo ad ...

Il Segreto - Trame spagnole : Antolina muore - la Laguna sposa Isaac e perdona Alvaro : In arrivo il lieto fine per una delle coppie de Il Segreto, la serie televisiva di origini spagnole. I personaggi in questione sono Isaac Guerrero ed Elsa Laguna che ritroveranno la felicità perduta scambiandosi i voti nuziali. Prima di arrivare all’altare, il carpentiere e la sorella del defunto Jesus faranno i conti con la malvagia Antolina Ramos. Quest’ultima, dopo aver fatto il possibile per eliminare la sua rivale in amore, morirà sotto lo ...

Il Segreto - Trame : Severo decide di vendicarsi di Francisca con l’esplosione di una bomba : Molto presto due storici personaggi dello sceneggiato Il Segreto, movimenteranno le trame delle prossime puntate con i loro conflitti. Si tratta di Severo Santacruz (Chico Garcia) e Francisca Montenegro (Maria Bouzas), che torneranno ad odiarsi. Il latifondista dopo aver ritrovato finalmente la felicità al fianco della giornalista Irene Campuzano, sarà preso nuovamente di mira dalla darklady più potente di Puente Viejo. La moglie di Raimundo ...

Una Vita Trame : Casilda annuncia la sua partenza e vuole la sua eredità da Rosina e Leonor : Nuovo spazio incentrato sulla soap opera spagnola Una Vita che non si smentisce mai. Negli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente, Casilda Escolano (Marita Zafra) cambierà il suo atteggiamento in negativo, a causa di Maria (Yolanda Muinos). Quest’ultima con il ruolo di madre naturale dell’ingenua domestica, la plagerà soltanto con lo scopo di migliorare la sua condizione economica e quella del suo amante ...

Una Vita - Trame 5 e 6 ottobre : l'Alday rischia il pignoramento della casa : Le puntate del week-end del 5 e 6 ottobre di Una Vita saranno incentrate in particolare sulle vicende di Trini e di Samuel. In primo luogo, verrà diffusa la notizia circa la gravidanza della giovane donna. Tutta la popolazione di Acacias sarà felicissima per la lieta novella. Anche Ramon si mostrerà particolarmente protettivo nei suoi confronti. A smorzare gli animi di questo clima gioioso e festoso, però, ci penserà la banca. In seguito al ...

Una Vita - Trame al 12 ottobre : Servante umiliato da Cesareo : Una Vita appassionerà il pubblico di Canale 5 con nuove avvincenti puntate anche nella settimana dal 6 al 12 ottobre, nelle quali vedremo che ad Acacias non mancheranno intrighi e novità, come sottolineano le anticipazioni. In particolare, Ursula sarà aggredita dalle donne del quartiere e verrà soccorsa da padre Telmo: la Dicenta verrà successivamente assunta dal prete in veste di domestica. Samuel, intanto, sarà sempre più in crisi finanziaria ...

Una Vita - Trame spagnole : Rosina apprende di essere stata tradita dal marito Liberto : Nelle nuove puntate della telenovela Una Vita ci sarà un avvenimento poco piacevole, riguardante una storica coppia. I personaggi in questione sono Liberto Seler e Rosina Rubio, che negli appuntamenti spagnoli sono entrati in crisi coniugale a causa di una donna senza scrupoli. Si tratta di Genoveva Salmeron che, dopo aver perso il marito Samuel Alday, ha dato inizio alla sua atroce vendetta. La nuova alleata di Ursula Dicenta ha trascorso una ...

Una Vita - Trame 2 e 3 ottobre : Trini non riesce a confessare a Ramon di essere incinta : Tornano le anticipazioni della soap Una Vita riguardanti in particolare ciò che accadrà ad Acacias nelle puntate in onda il 2 e 3 ottobre, nel consueto orario delle 14:10 su Canale 5. Molte novità nel quartiere, dove come sappiamo, si sta aggirando anche Ursula, dimessa dall'ospedale psichiatrico ed ora costretta a mendicare, senza poter contare sull'aiuto di nessuno. Rosina intanto, in segno di gratitudine per aver salvato la Vita a Liberto, ...

UNA VITA - anticipazioni e Trame puntate dal 6 al 12 ottobre 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da domenica 6 a sabato 12 ottobre 2019: La rabbia delle donne di Acacias si riversa contro la “mendicante” Ursula, che riceve il supporto di padre Telmo. Samuel contatta l’usuraio Jimeno Batan per ottenere un grosso prestito; le banche intanto minacciano di pignorare l’appartamento di Acacias 38. Iñigo sospetta che il dottor Higinio sia poco limpido, ma Leonor non gli ...

Una Vita - Trame Spagna : Susana cotta di Armando - Felipe apprende che Marcia è già sposata : Gli spoiler di Una Vita sulle puntate in onda da oggi 30 settembre a venerdì 4 ottobre in Spagna, svelano che Susana Seler comincerà ad essere gelosa di Felicia. Per questo motivo, Rosina si renderà conto con la sua amica che ha iniziato a provare un interesse per Armando, tanto da informare anche Liberto. Intanto, Marcia uscirà dall'ospedale dopo essere stata operata da un professore specializzato. Qui la donna sarà accolta con grande ...