Roma | “La Casa delle donne è in vendita? E noi ce la compriamo” Crowdfunding per lo

Antonio Monda : “La Festa del Cinema di Roma è donna : più sostanza e meno arte” : Festa del Cinema di Roma edizione numero quattordici, “una di quelle in cui ci sarà più sostanza e meno arte”, assicura il direttore artistico Antonio Monda citando la famosa frase che pronuncia Polonio ad Amleto. Una Festa “adolescente e un po’ diva”, come aggiunge Laura Delli Collialla presentazione ufficiale all’Auditorium Parco della Musica, che poi sarà il centro nevralgico della ...

Borgonzoni - la gaffe della leghista candidata per l’Emilia Romagna : “La Regione? Confina anche con il Trentino” : “Sono sette i confini dell’Emilia Romagna, vediamo quanti ne sa…”. La domanda è di Giorgio Lauro, che insieme a Geppi Cucciari conduce su Radio 1 Rai la trasmissione “Un giorno da pecora”. Ospite Lucia Borgonzoni, senatrice leghista, già sottosegretaria alla Cultura e ora candidata alla presidenza della Regione Emilia-Romagna. “Il Veneto”, risponde sicura in diretta. “Poi ci sono la ...

Roma Metropolitane chiude : via alla procedura di liquidazione. Il Campidoglio : “La metro C non è a rischio” : La società Roma metropolitane sarà liquidata. La giunta capitolina guidata da Virginia Raggi ha votato una memoria in cui annuncia di non voler ricapitalizzare la municipalizzata, così già domani mattina l’amministratore unico Marco Santucci porterà i libri in tribunale e darà il via alla procedura di fallimento. L’azienda, che dal 2005 si occupava di svolgere il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione delle opere trasportistiche in ...

“La bella Fanny” : l’ultimo Romanzo del pluripremiato autore svizzero Pedro Lenz : “La bella Fanny” è l’ultimo romanzo del pluripremiato autore svizzero Pedro Lenz. È un opera introspettiva, che accompagna il lettore alla scoperta dell’anima e della mente di un ragazzo che sta cercando il suo posto nel mondo: Jackpot, il cui vero nome è Frank. La vicenda si svolge nella cittadina svizzera di Olten, circondata da un’aura malinconica e piatta, in cui la vita si svolge sempre con gli stessi ritmi, senza interruzione ...

La mostra “La guerra addosso” alla Casa della Memoria e della Storia di Roma : alla Casa della Memoria e della Storia la mostra foto – documentaria “LA guerra addosso”. Tracce del primo conflitto mondiale sui corpi e nelle menti dei sopravvissuti, L’esposizione, a ingresso libero, mette in risalto l’impatto traumatico della Grande guerra e l’opera di assistenza sui campi di battaglia e nelle retrovie. Casa della Memoria e della Storia 26 settembre – 14 novembre 2019 inaugurazione 26 settembre ore 18.00 Le moderne ...

Bologna-Roma - le parole di Fonseca : “La squadra ha giocato con coraggio e carattere” : “Abbiamo fatto buona partita, dominando. Il Bologna è un’ottima squadra, abbiamo giocato con coraggio e carattere, creato molte occasioni, penso che abbiamo meritato. Sono felice”. Lo ha detto Paulo Fonseca, allenatore della Roma, dopo la vittoria al Dall’Ara per 2-1 decisa da una rete di Dzeko al 94′. “Se vogliamo stare in alto in classifica, dobbiamo giocare in trasferta come giochiamo in casa”, ...

“La crisi mediocre di Roma”. Parla il sociologo De Rita : Roma. Non corre quanto Milano ed è più lenta di Cosenza. “E come ogni cosa che si arresta e che smette di progredire anche una città finisce così per diventare mediocre”. E dunque per Giuseppe De Rita, che è il padre della nostra sociologia, a Roma “in avanzamento c’è solo la mediocrità della classe

Meloni e Salvini in piazza a Roma contro i “poltronari” : “Elezioni - elezioni!” e “Ladri di sovranita’” : E' la piazza contro le poltrone. Le stesse che occupava la Lega governativa fino a un mese fa, e ora passate ai "poltronari dell'inciucio". Sono Giorgia Meloni e Matteo Salvini i nuovi 'barricaderi' che, insieme, protestano davanti Montecitorio contro il Conte bis nelle stesse ore in cui chiede la fiducia alla Camera. "Elezioni, elezioni!" e "Ladri di sovranita'", sono le parole d'ordine della piazza convocata da Fratelli d'Italia ma che ...

Roma - Smalling si presenta : “La Serie A è sempre stata un obiettivo. Il razzismo è inaccettabile” : “La Serie A è sempre stata un obiettivo, è una grande opportunità di crescita”. Così Chris Smalling, 29 anni, nel giorno della sua presentazione a Trigoria. “C’è subito stato sintonia con il mister – ha aggiunto il neo difensore della Roma, ex Manchester United – Fonseca vuole una squadra che pressa, con difensori aggressivi. E’ stata una gran bella settimana”. Quello di Fonseca, ammette, ...

Francesco Zampaglione - il fratello del leader dei TiRomancino : “La rapina? Era solo un atto dimostrativo” : “Era un atto dimostrativo, l’ho fatto per mostrare la disperazione di un comune cittadino nei confronti della politica economica di questo Paese”. Così Francesco Zampaglione, il fratello del leader dei Tiromancino, Federico, ha spiegato durante l’interrogatorio con il gip Clementina Forleo i motivi che l’hanno spinto a tentare di rapinare una banca del quartiere Monteverde, a Roma, armato di una pistola giocattolo. ...

Roma-Genoa - Fonseca alla vigilia : “La squadra è pronta - felice per Dzeko” : C’è tanta curiosità sulla nuova Roma. Con l’arrivo di Fonseca la rosa si è ringiovanita, specie tra difesa e centrocampo. Nessun ritocco in avanti, anzi una conferma importante: il rinnovo di un Dzeko che sembrava ormai destinato all’Inter. Domani i giallorossi ospiteranno il Genoa, queste le parole nella conferenza della vigilia per il tecnico della squadra capitolina. “Sono sicuro che la squadra è cresciuta, ...

Roma - Spinazzola : “Lavoriamo per farci trovare pronti” [FOTO] : “Si conclude con un match di rilievo un’altra settimana di preparazione. Continuiamo a lavorare per farci trovare pronti per l’inizio della stagione. #RomaReal#MabelGreenCup #AsRoma“. Commenta così, sul suo profilo Instagram, Leonardo Spinazzola all’indomani della vittoria della Roma nel test contro il Real Madrid vinto ai rigori. Visualizza questo post su ...

È la notte delle “Lacrime di San Lorenzo” : gli eventi di stasera a Roma per stare con il naso all’insù : Quella di oggi è la notte che tutti gli appassionati di osservazioni celesti, e in particolar modo di stelle cadenti, attendono con ansia: stasera tutti ad ammirare le “Lacrime di San Lorenzo”. Un tempo si pensava che le stelle cadenti fossero le lacrime del Santo, martirizzato sulla graticola: ecco da dove deriva il loro nome. In realtà non si tratta di vere e proprie stelle, bensì dello sciame delle Perseidi originato dalla cometa ...