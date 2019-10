**Migranti : Open Arms - ‘abbiamo salvato 40 persone - tra loro un bebè’** : Palermo, 7 ott. (AdnKronos) – “40 persone su un’imbarcazione di legno nell’oscurità, tra loro 1 bimbo e un bebè. Li abbiamo trovati così. Per fortuna hanno trascorso la notte a bordo # Open Arms . Intanto a poche miglia, davanti a Lampedusa, 30 persone morivano in un naufragio. Così è #Med. O vita o morte”. Così Open Arms su Twitter.L'articolo **Migranti : Open Arms , ‘abbiamo salvato 40 persone , tra loro un ...

Palermo, 29 ago. (AdnKronos) – "Bella Ciao" cantano gli attivisti e un gruppo di turisti che si sono dati appuntamento al porto commerciale di Lampedusa per dare il benvenuto agli 83 migranti a bordo della Open Arms. La nave sta terminando le manovre di attracco.

Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - scene di giubilo e applausi sul ponte della nave Open Arms poco prima dell'attracco della imbarcazione al porto commerciale di Lampedusa. Gli 83 migranti a bordo hanno cantato e ballato per la felicità di avere finalmente toccato la terraferma.

Palermo, 19 ago. (AdnKronos) - "Dopo 18 giorni di stallo, Italia e Spagna sembrano finalmente aver trovato un accordo, individuando Maiorca come porto di sbarco, Decisione che ci appare del tutto incomprensibile". Lo dice la Ong spagnola, Open Arms.

Palermo, 18 ago. (AdnKronos) - I naufraghi che si sono gettati in mare dalla nave Open Arms sono stati già recuperati e riportati sulla nave. E' quanto assicura la ong Open Arms.

