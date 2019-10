Fedez assente dal web per la partecipazione a Celebrity Hunted

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 7 ottobre 2019) "Non cercatemi, devo rimanere in incognito. Presto capirete perché". Questa la frase che, postata sui social network negli ultimi giorni, sta tormentando il pubblico di diverse persone famose, tra cui, molto attivo sui social. Poche parole che di per sé non sembrano dare nessun suggerimento sull'assenza dai canali social di personaggi famosi, tuttavia i meglio informati riescono a leggere ben altro dietro alla frase postata. Questa frase infatti sarebbe l'ultimo messaggio condiviso con i propri fan da parte del cast della prima edizione italiana del reality-game inglese,, che verrà tramesso in Italia dalla piattaforma Amazon Prime Video a partire dal 2020....

xCaaarlaa : Perché Fedez è assente dai social? - italiaserait : Fedez assente da Instagram: ‘giustificato’ da Chiara Ferragni -