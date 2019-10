Crema Viso Bava di Lumaca 2019 | opinioni | prezzo | dove trovarla in farmacia e sul sito

Si spalma una Crema sul viso e va in coma : “Presenza di mercurio” : Aveva acquistato una crema per il viso online dal Messico, consapevole, almeno stando a quanto dichiarato dal figlio al Washington Post, che si trattava di un prodotto al quale erano state aggiunte alcune sostanze. Non poteva immaginare che una di queste fosse il metilmercurio, una forma velenosa di mercurio che provoca seri danni al sistema nervoso. Così una donna di 47 anni di Sacramento, Stati Uniti, è finita in coma dopo essersi spalmata la ...

