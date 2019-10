Brusca non andrà ai domiciliari | ma uscirà nel 2021 Non è uno scandalo

Mafia - Brusca chiede i domiciliari. Procura antimafia e Pg Cassazione non concordano : Giovanni Brusca, detto u verru (il porco) e lo scannacristiani, ha chiesto (nuovamente) gli arresti domiciliari. Parliamo di uno dei killer più spietati di Cosa Nostra, condannato per oltre 100 omicidi tra i quali quello del 14enne Giuseppe Di Matteo, figlio del pentito Santino Di Matteo, che ha strangolato per poi disciogliere il suo corpo nell'acido.Brusca è anche l'uomo di Mafia che ha premuto il pulsante del radiocomando che innescò ...

Mafia : fratello bimbo sciolto nell'acido - 'Brusca non ci ha mai chiesto scusa' (2) : (AdnKronos) - "Se c'è una legge va applicata - dice ancora Nicola Di Matteo - con discrezionalità rispetto alle tipologie di reato e alle vittime. E' chiaro che ci sono delle valutazioni profonde da fare e ci auguriamo che la Cassazione sappia fare la valutazione giusta". "Si dice che Brusca abbia c

Mafia : fratello bimbo sciolto nell'acido - 'Brusca non ci ha mai chiesto scusa' : Palermo, 7 ott. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova) -"Giovanni Brusca non ci ha mai chiesto scusa". Lo ha detto all'Adnkronos Nicola Di Matteo, fratello del piccolo Giuseppe Di Matteo, il bambino strangolato e poi sciolto nell'acido su ordine di Giovanni Brusca, parlando della richiesta di arresti d

Mafia : fratello bimbo sciolto nell’acido - ‘Brusca non ci ha mai chiesto scusa’ : Palermo, 7 ott. (AdnKronos) – (di Elvira Terranova) -“Giovanni Brusca non ci ha mai chiesto scusa”. Lo ha detto all’Adnkronos Nicola Di Matteo, fratello del piccolo Giuseppe Di Matteo, il bambino strangolato e poi sciolto nell’acido su ordine di Giovanni Brusca, parlando della richiesta di arresti domiciliari per il collaboratore di giustizia. Attraverso il suo legale, l’avvocato Monica Genovese, il ...

Brusca - pg Cassazione dice no ai domiciliari. La sorella di Falcone : «Non merita benefici» : Giovanni Brusca resta in carcere. Niente domiciliari per il criminale che spinse il bottone che fece saltare in aria Falcone e la sua scorta: è il parere espresso dalla Procura generale della...

Mafia - Brusca chiede i domiciliari : no dal pg Cassazione. L'ira di una vedova della scorta : «Il nostro dolore non conta niente» : Condannato per la strage di Capaci, nel suo passato c'è anche un bambino sciolto nell'acido: Giovanni Brusca, boss mafioso, ha chiesto gli arresti domiciliari in un ricorso in...

Mafia - il boss Brusca chiede di andare ai domiciliari. L'ira di una vedova della scorta : «Il nostro dolore non conta niente» : Condannato per la strage di Capaci, nel suo passato c'è anche un bambino sciolto nell'acido: Giovanni Brusca, boss mafioso, ha chiesto gli arresti domiciliari in un ricorso in...

Mafia : La rabbia della vedova scorta Falcone - 'Domiciliari a Brusca? Nostro dolore non conta' (2) : (AdnKronos) - "Davanti a una decisione del genere io non so cosa dire - aggiunge Tina Montinaro - Io spero solo che chi prende questa decisione sia lì a passarsi una manco sulla coscienza, ricordandosi di tutti i morti di Palermo. Poi, mi possono fare anche attaccare ma sicuramente non interesserà n

Vedova scorta Falcone : "Domiciliari a Brusca? Il nostro dolore non conta niente" : Palermo, 7 ott. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova) - "Sa qual è la verità? Che il nostro dolore non conta niente. Dicono che uno che ha ammazzato duecento persone e che ha sciolto un bimbo nell'acido si è ravveduto e che potrebbe andare tranquillamente ai domiciliari, quindi quanto vuole che conti

Mafia : Maria Falcone - 'Brusca? Personaggio ambiguo - non merita ulteriori benefici' (2) : (AdnKronos) - "Ricordo ancora - aggiunge - che Brusca, proprio grazie alla collaborazione con la giustizia, ha potuto beneficiare di premialità importanti: oltre a evitare l’ergastolo per le decine di omicidi che ha commesso, tra questi cito solo quello del piccolo Giuseppe Di Matteo, strangolato e

Mafia : Maria Falcone - 'Brusca? Personaggio ambiguo - non merita ulteriori benefici' : Palermo, 7 ott. (AdnKronos) - "Un Personaggio ancora ambiguo e non meritevole di ulteriori benefici". Così Maria Falcone, sorella del giudice Giovanni Falcone ucciso dalla Mafia nel 1992 e presidente della Fondazione Falcone, commenta la notizia della richiesta di arresti domiciliari avanzata dai le

Mafia : La rabbia della vedova scorta Falcone - ‘Domiciliari a Brusca? Nostro dolore non conta’ (2) : (AdnKronos) – “Davanti a una decisione del genere io non so cosa dire – aggiunge Tina Montinaro – Io spero solo che chi prende questa decisione sia lì a passarsi una manco sulla coscienza, ricordandosi di tutti i morti di Palermo. Poi, mi possono fare anche attaccare ma sicuramente non interesserà niente a nessuno, se loro hanno deciso determinate cose non badano a quello che io o altri familiari abbiamo da dire. ...

Vedova scorta Falcone : “Domiciliari a Brusca? Il nostro dolore non conta niente” : Palermo, 7 ott. (AdnKronos) – (di Elvira Terranova) – “Sa qual è la verità? Che il nostro dolore non conta niente. Dicono che uno che ha ammazzato duecento persone e che ha sciolto un bimbo nell’acido si è ravveduto e che potrebbe andare tranquillamente ai domiciliari, quindi quanto vuole che conti il parere dei familiari delle vittime?”. Tina Montinaro è molto arrabbiata. Ma anche delusa. E amareggiata. La ...

Mafia : Maria Falcone - ‘Brusca? Personaggio ambiguo - non merita ulteriori benefici’ : Palermo, 7 ott. (AdnKronos) – “Un Personaggio ancora ambiguo e non meritevole di ulteriori benefici”. Così Maria Falcone, sorella del giudice Giovanni Falcone ucciso dalla Mafia nel 1992 e presidente della Fondazione Falcone, commenta la notizia della richiesta di arresti domiciliari avanzata dai legali del pentito Giovanni Brusca. L’ex boss di Cosa Nostra, in carcere da 23 anni, fu l’uomo che innescò ...