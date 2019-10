Brusca chiede di lasciare il carcere No della Cassazione  

Mafia - Brusca chiede i domiciliari : no dal pg Cassazione. L'ira di una vedova della scorta : «Il nostro dolore non conta niente» : Condannato per la strage di Capaci, nel suo passato c'è anche un bambino sciolto nell'acido: Giovanni Brusca, boss mafioso, ha chiesto gli arresti domiciliari in un ricorso in...

Brusca chiede di lasciare il carcere. È stato esecutore e mandante di oltre 150 omicidi : La prima sezione penale della Corte di Cassazione si riunisce oggi per valutare il ricorso presentato dai legali di Giovanni Brusca contro l'ultimo dei 'no' agli arresti domiciliari chiesti dall'ex boss mafioso: il tribunale di sorveglianza di Roma, questa la tesi dei difensori, nel marzo scorso non avrebbe tenuto nella giusta considerazione le valutazioni della procura nazionale antimafia favorevoli alla concessione. A scriverlo è il "Corriere ...

Strage di Capaci - il boss Giovanni Brusca chiede i domiciliari. Maria Falcone : “Ha già usufruito di 80 permessi” : La Cassazione, dopo aver già respinto una sua richiesta, domani deciderà se Giovanni Brusca, l’uomo che innescò fisicamente la bomba che provocò la Strage di Capaci e che strangolò il piccolo Giuseppe Di Matteo che fu poi sciolto nell’acido, può ottenere la misura degli arresti domiciliari. Il boss di San Giuseppe Jato, come riporta il Corriere della Sera, ha fatto ricorso contro l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che ...

Brusca chiede alla Cassazione la detenzione domiciliare. Il «sì» dell’Antimafia : L’esecutore della strage di Capaci si è rivolto alla Corte: contesta che il Tribunale di Sorveglianza di Roma non ha tenuto nella giusta considerazione le valutazioni dell’Antimafia che dopo i precedenti «no» ha detto «sì» all’ipotesi che il pentito sia detenuto a casa

Brusca chiede i domiciliari - la procura antimafia : "È ravveduto". Deciderà la Cassazione : Giovanni Brusca chiede ha chiesto, per la nona volta dal 2002, di finire di scontare la sua pena trentennale agli arresti domiciliari. Il tribunale di sorveglianza ha detto, ancora una volta, “no”, ma l’ex boss mafioso, che da anni collabora con la giustizia, ha fatto ricorso in Cassazione. Forte, questa volta, di una relazione positiva della procura della Direzione nazionale antimafia. Come spiega il Corriere della Sera oggi, ...

