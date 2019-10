8 azzurri tra i top 100 Atp - è record : Roma, 7 ott. (AdnKronos) – L’Italtennis conserva due suoi esponenti fra i Top-15 della classifica mondiale (Fabio Fognini e Matteo Berrettini rispettivamente numero 12 e numero 13), ma soprattutto con l’ingresso anche di Salvatore Caruso vanta 8 giocatori tra i primi 100 del mondo (solo Francia con 12 e Stati Uniti con 9 ne hanno di più). Questa la classifica Atp – italiani top 100 (lunedì 7 ottobre 2018): 12 ...

Coppa del Mondo di Rugby 2019 – Gli azzurri preparano la sfida con gli All Blacks - due atleti costretti a rientrare in Italia : le sensazioni di De Carli : De Carli analizza il lavoro degli azzurri della palla ovale in vista della sfida contro gli All Blacks in Coppa del Mondo di Rugby 2019 Doppia seduta di lavoro tra campo e palestra per la Nazionale Italiana Rugby che ha iniziato ufficialmente la marcia di avvicinamento al quarto match del Girone B contro gli All Blacks in calendario sabato 12 ottobre al Toyota City Stadium alle 13.45 locali (6.45 Italiane), partita che sarà trasmessa in ...

LIVE Italia-Tunisia 3-0 volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA. Nelli e Sbertoli trascinano gli azzurri : tutto facile con i nordafricani : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Italia-Tunisia 3-0 9.40: sarà molto più dura questa notte alle 5.30 contro la Polonia. Noi ci saremo con la diretta LIVE del match di Fukuoka che chiude la prima settimana di gare. Grazie per averci seguito, buona giornata e appuntamento a domani 9.39: Bella prestazione di Sbertoli, efficace a muro, in battuta e anche in attacco e preciso in regia, bene Nelli in attacco, buon ...

LIVE Italia-Tunisia 1-0 volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA. Il top scorer Sbertoli trascina gli azzurri nel primo set : 25-19 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Mano out Nelli da zona 2 1-1 Mano out Orthman da zona 4 1-0 Il pallonetto di Candellaro 25-19 La free ball di Nelli chide il primo parziale. Sbertoli top scorer con muro e battuta 24-19 primo tempo di Candellaro 23-19 La parallela vincente di Nagga da zona 2 23-18 Servizio out Tunisia 22-18 Vincente Nagga sulle mani alte del muro da zona 4 22-17 Aceeeeeeeeeeeeee Sbertoliiiiiiiiiiiiii 21-17 ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : Nazionale maschile - si può fare! Gli azzurri vogliono dimenticare Rio e strappare il pass olimpico : Sono passati quattro anni dalla triste notte di Glasgow in cui l’Italia non riuscì a conquistare la qualificazione alle Olimpiadi di Rio 2016 e rimase addirittura fuori dal Test Event, i Mondiali 2015 furono drammatici in termini sportivi per la nostra Nazionale maschile che uscì da tutto al termine di una gara complicata, condita da diversi errori e affrontata non nel miglior modo possibile. Al momento è un lontano ricordo, la gara in ...

LIVE Italia-Usa 1-2 - Coppa del Mondo volley 2019 in DIRETTA. azzurri travolti nel finale del terzo set : 14-25 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-25 Ace Saeta. Azzurri demoliti 14-24 Il primo tempo dietro di Holt 14-23 La pipe di Russell. Gli Azzurri non hanno più soluzioni 14-22 Il muro usa su Nelli 14-21 Ace di Anderson. L’Italia è uscita dal campo… 14-20 Fallo in palleggio di Antonov 14-19 Primo tempo di Holt. Nessuna difficoltà nel cambio palla per gli statunitensi 14-18 Diagonale di Nelli vincente da seconda ...

Pallavolo – World Cup : brutto esordio per l’Italia - il Giappone strapazza gli azzurri a Fukuoka : Brutta sconfitta per gli azzurri nel match d’esordio alla World Cup contro il Giappone, i nipponici si impongono 3-0 a Fukuoka esordio amaro per la Nazionale Maschile nella World Cup. Oggi gli uomini di Gianlorenzo Blengini, a Fukuoka, sono stati sconfitti con un netto 3-0 (25-17, 25-19, 25-21) dal Giappone padrone di casa al termine di una gara nella quale hanno sofferto l’atletismo e il maggiore agonismo dei nipponici, bravi a ...

VIDEO Volley - Coppa del Mondo 2019 : Italia-Giappone 0-3 - highlights e sintesi. azzurri strapazzati all’esordio : Esordio da dimenticare per l’Italia nella Coppa del Mondo 2019 di Volley maschile, gli Azzurri sono stati sconfitti dal Giappone per 3-0. La nostra Nazionale è stata in partita soltanto nel terzo set contro i padroni di casa, Gabriele Nelli ha deluso e il debutto di Dick Kooy non è stato dai migliori mentre i nipponici sono stati trascinati da Ishikawa e Nishida. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Italia-Giappone 0-3, ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : Italia-Giappone 0-3 - le pagelle degli azzurri. Nelli in difficoltà - Kooy soffre : azzurri travolti : L’Italia è stata sconfitta dal Giappone per 3-0 all’esordio nella Coppa del Mondo 2019 di Volley maschile, brutto debutto per la nostra Nazionale che a Fukuoka è stata travolta dai padroni di casa. Di seguito le pagelle dei ragazzi del CT Chicco Blengini. GABRIELE Nelli: 4,5. Attacca con un modestissimo 29%, mette a terra appena sette palloni in fase offensiva ed è poco incisivo. L’opposto fatica a ingranare, si fa vedere ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : Italia-Giappone 0-3 - esordio da incubo. azzurri travolti a Fukuoka : esordio da incubo per l’Italia nella Coppa del Mondo 2019 di Volley maschile, manifestazione che si protrarrà fino al 15 ottobre (partecipano 12 squadre che si affrontano tra loro con modalità round robin). Gli Azzurri sono stati travolti dal Giappone per 3-0 (25-17; 25-19; 25-21) nel primo match del prestigioso torneo che si disputa nel Sol Levante (a differenza delle precedenti edizioni non vengono messi in palio dei pass olimpici), la ...

LIVE Italia-Giappone 0-1 - Coppa del Mondo volley 2019 in DIRETTA. azzurri surclassati. Ishikawa trascina i padroni di casa nel secondo set : 6-11 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-16 In rete la palla spinta di Nelli 9-15 Nishida devastante da zona 4 con il muro a uno 9-14 Ace di Nelli 8-14 Errore al servizio Giappone 7-14 Vincente Nishida da zona 2 tra muro e rete. Entra Candellaro 7-13 Mano out di Ishikawa da zona 4 7-12 Mano out di Yamauchi in primo tempo 7-11 Vincente Kooy da zona 4 col muro a uno 6-11 Il muro di Onodera. Non funziona niente in casa Italia 6-10 La ...

Atletica - Mondiali 2019 : le pagelle degli azzurri (30 settembre). Fofana : obiettivo centrato. L’Italia oggi finisce qui : Giornata interlocutoria, per non dire negativa per l’Italia ai Mondiali, la quarta con un solo sorriso e tante prestazioni non all’altezza delle aspettative della vigilia. il sorriso lo porta lo specialista dei 110 ostacoli Hassane Fofana che, pur con un quinto posto in batteria, riesce a centrare l’accesso in semifinale, poi solo delusioni, a partire da Chigbolu, mai in gara nelle qualificazioni dei 400 donne. GLORIA HOOPER 4: ...

Genk-Napoli - tutte le informazioni utili per i tifosi azzurri che seguiranno la trasferta in Belgio : Il Napoli ha reso note sul suo sito le informazioni utili per i tifosi che seguiranno la squadra nella trasferta a Genk per la gara di Champions in programma mercoledì alle ore 18.55. Sicurezza Si prega di notare che a causa dell’elevato stato di allerta, non è consentito accedere allo stadio con borse e zaini. Le dimensioni massime consentite per borse e borsette sono quelle di un foglio formato A4. Si prega di notare che all’interno del ...

Inter - Conte e l'arma Sanchez : i nerazzurri potrebbero trattare l'acquisto con lo United : L'Inter è stata la grande protagonista dell'ultima sessione di calciomercato. I nerazzurri hanno apportato molte modifiche alla rosa seguendo le indicazioni del nuovo tecnico, Antonio Conte. L'ultimo acquisto in ordine di tempo è stato Alexis Sanchez, arrivato negli ultimi giorni di agosto dal Manchester United. Una trattativa tutt'altro che semplice con i Red Devils che, alla fine, hanno accettato di cedere l'attaccante cileno in prestito ...