Total War Warhammer 2 - reloaded

Fonte : eurogamer

(Di domenica 6 ottobre 2019) Gli strategici di Creative Assembly sono ormai entrati nell'immaginario come gli ultimi baluardi di un genere in apparenza avviato verso la stagnazione. Se escludiamo Starcraft, Dota e League of Legends, solo il brandWar si può considerare un franchise di grande successo, penalizzato in termini di vendite dalla scarsa portabilità di questa tipologia di giochi che obbliga a svilupparli solo per PC. Non c'è da sorprendersi se l'interesse generato non sia al livello di molti tripla A tradizionali come Call of Duty o Fortnite, ma questo non toglie che un gioco comeWar2 meriti una retrospettiva simile a quella che avevamo dedicato al suo diretto predecessore.Uscito nel settembre 2017 solo in versione PC, il gioco si è guadagnato immediatamente i favori di critica e pubblico per come ha saputo continuare sulla falsariga dei contenuti proposti in occasione del primo ...

fabriziopaventi : sul tema linux, di questo che ne pensi! Total War: WARHAMMER II arrivano i DLC su Linux - 432wps : @horusarcadia @mignoloeprof Infatti. Da 40,000ft, #ThePlan si configura come TOTAL WAR a tutti i livelli, in tutte… - FPSREPORTER : La serie Total War protagonista dei saldi su Steam -