Sposa fa mettere le ceneri del padre come decorazioni sulle unghie | “Così è stato come se

(Di domenica 6 ottobre 2019) Si chiama Charlotte Walton, ha 26 anni ed è di di Stoke-On-Trent, nella contea dello Staffordshire, Regno Unito. La donna hato il suo compagno, Nick, 33 anni, ma non ha potuto farsi accompagnare dalall’altare. L’uomo,racconta il Daily Mail, è infatti morto dopo una lunga malattia, lo scorso aprile. Charlotte ha allora seguito l’idea della cugina e ha deciso diledel defunto papàdecorazione dellesmaltate: “Con le suenellemi è sembrato che mi tenesse per mano”, ha raccontato la 26enne. La ragazza ha spiegato che alcuni, durante la cerimonia, le hanno chiesto che fine avrebbero fatto leuna volta finito il matrimonio: “Le ho staccate insieme ai brillantini e le ho fatte incorniciare. Ora sono sparse nella mia casa”. L'articolofaledel...

