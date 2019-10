Reggie Fils-Aime | l' ex presidente di Nintendo of America | entra nell' International Video

Fonte : eurogamer

(Di domenica 6 ottobre 2019), l'exdiof, èto a far parte dell'Games Hall of Fame, ricevendo il prestigioso premio Walter Day Lifetime Achievement Award per il suo grande impatto nel panoramaludico.Il premio è dedicato a Walter Day, il fondatore della fondazioneludicana Twin Galaxies. Per l'occasione laGame Hall of Fame ha realizzato un montaggio speciale che mostra alcuni dei momenti più importanti, e divertenti, della carriera dinon ha presenziato alla cerimonia di consegna del premio, ma in compenso ha condiviso un-messaggio di ringraziamenti dove afferma di essere onorato per l'assegnazione di un riconoscimento così prestigioso, specialmente in un anno dove i contenuti realizzati dastanno ottenendo un notevole successo.Leggi altro...

