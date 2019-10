Fonte : optimaitalia

(Di domenica 6 ottobre 2019) Sarà meglio mollare, almeno per ora, nel caso in cui doveste desiderare l'app. La compagnia telefonica transalpina, infatti, è l’unica tra quelle di un “certo livello” a non aver mai messo a disposizione questo servizio per gli utenti. Desiderio di concentrarsi su altri aspetti dal punto di vista dello sviluppo software? Possibile, anche se per forza di cose l’operatore non ci fornirà mai una versione dei fatti di questo tipo per giustificare una scelta che non convince tutti come si potrà facilmente immaginare. Lasulla questione appIncaso, dopo mesi di incertezze sulla vicenda, ho deciso di contattare personalmente l'assistenza, in modo tale da comprendere quale siaroccio nei confronti di una possibile app, almeno stando alle intenzioni che l’area Comunicazione di questa realtà intende mostrarci oggi 6 ...

GioPao9 : Perdete ogni speranza se desiderate l’app #Iliad: risposta ufficiale dell’operatore - OptiMagazine : Perdete ogni speranza se desiderate l’app Iliad: risposta ufficiale dell’operatore - Giogi80 : @MilanGifs Ma vi rendete conto che perdete credibilità ogni giorno di più con queste cose ? @AIA_it all’estero pens… -