Il video degli agenti Rotta e Demenego uccisi a Trieste | “Dormite tranquilli | ci siamo

"Dormite sonni tranquilli - ci siamo noi". Il video degli agenti uccisi a Trieste : “Dormite sonni tranquilli, c’è la Volante 2”. È il messaggio che Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, i due agenti uccisi venerdì in questura a Trieste, avevano registrato con un video in una delle tante notti in servizio. “Buonasera... Dopo tanto tempo i Figli delle Stelle sono tornati, siamo qui - dicono i due agenti nella breve clip -. Voi dormite sonni tranquilli, c’è la Volante 2. ...

Adele e Beyoncé feat. Coldplay in un inedito degli OneRepublic : l’annuncio bomba di Ryan Tedder (video) : Una partnership di Adele e Beyoncé feat. Chris Martin dei Codplay potrebbe arrivare presto sul mercato grazie agli OneRepublic: a confermarlo è il produttore discografico, cantautore e voce della band, che ne ha parlato sabato 28 settembre. Dietro le quinte dell'annuale Global Citizen Festival, Tedder ha rilasciato un'intervista in cui afferma che sta lavorando ad un nuovo album e nuovi singoli degli OneRepublic. Ma ha anche confermato ...

La demo di The Last of Us Part 2 nasconde degli easter egg porno : il video : Ora che la data di uscita di The Last of Us Part 2 è stata finalmente svelata da Naughty Dog e Sony, un po' tutti i possessori di una PlayStation 4 o di una PlayStation 4 Pro guardano al 21 febbraio del prossimo anno con spasmodica attesa. D'altronde è naturale dopo la visione dell'ultimo trailer o dei più recenti scampoli di gameplay, che hanno messo nero su bianco tutte le potenzialità del nuovo progetto dei "cagnacci" californiani, già ...

Roger Daltrey degli Who rimane senza voce e interrompe un concerto (video) : Durante la venue al Toyota Center di Houston Roger Daltrey degli Who ha dovuto interrompere l'esibizione per essersi ritrovato senza voce. Il frontman della storica band, in quel momento, stava cantando la hit Who Are You, quando improvvisamente ha smesso di cantare, e per questo il chitarrista Pete Townshend ha tentato di riprendere la linea vocale. Le cause del calo di voce di Daltrey non sono note, anche se Townshend, durante ...

Cast e personaggi di Transparent 5 su Prime video - il finale musicale chiude la saga degli Pfefferman : Le tribolate vicende della famiglia Pfefferman si concludono con Transparent 5, su Prime Video dal 27 settembre. Quest'ultimo appuntamento con la rivoluzionaria dramedy di Jill Soloway permette al team creativo della serie di dire addio ai fan e concludere degnamente la storia dopo il licenziamento di Jeffrey Tambor per le accuse di molestie sul set. L'intreccio ruota attorno alle vicende della famiglia Pfefferman, e in particolare alle ...

video Italia-Namibia 47-22 - Mondiali rugby : highlights e sintesi - vittoria degli azzurri all’esordio : Esordio vincente per l’Italia ai Mondiali 2019 di rugby, gli azzurri hanno sconfitto la Namibia in Giappone e hanno incamerato i primi cinque punti visto che sono riusciti a conquistare anche il bonus grazie alle sette mete segnate. I ragazzi di Conor O’Shea non hanno comunque incantato contro un avversario oggettivamente modesto e bisognerà alzare il livello del gioco in vista dei match contro Canada e Sudafrica. Di seguito il VIDEO ...

“Gli ufo esistono - ecco le prove”. La Marina degli Stati Uniti divulga questo video e il mondo rimane senza fiato : Nessuno sa con precisione cosa siano. Ma senza dubbio quegli oggetti c’erano e non erano bufale. Tre Ufo autentici. La Marina Militare degli Stati Uniti non usa mezzi termini: per anni ha analizzato tre filmati realizzati dai alcuni piloti, giungendo alla stessa conclusione: “Non siamo Stati in grado di riconoscere quei velivoli”. Insomma, si tratta di autentici Ufo. Per la precisione, i tre oggetti sono Stati classificati come “fenomeno aereo ...

video/ Spal Lazio - 2-1 - : highlights e gol - ribaltone degli estensi! - Serie A - : Video Spal Lazio, risultato finale 2-1,: gli highlights e i gol della partita di Serie A al Mazza, vinta dagli estensi in rimonta grazie a Petagna e Kurtic.

video/ Picerno Avellino - 2-3 - : highlights e gol - colpo degli irpini! - Serie C - : Video Picerno Avellino, risultato finale 2-3,: gli highlights e i gol della partita che si è giocata per la quarta giornata del girone C di Serie C.

Kiss Kiss su Twitter : i video degli spogliatoi del San Paolo oggi durante la visita di De Laurentiis : C’è stato oggi la consegna al San Paolo un sopralluogo dell’impianto per la consegna, presenti nell’impianto di Fuorigrotta Vincenzo De Luca, ma anche altri membri del calcio Napoli Kiss Kiss ha seguito lo svolgersi della visita e postato su Twitter le immagini e i video relativi ai famosi spogliatoi pic.Twitter.com/L2KUi8DJoo — Radio Kiss Kiss Napoli (@KissKissnapoli) September 13, 2019 Panoramica del San Paolo alla vigilia ...

video Europei volley 2019 - clamoroso salvataggio di Julien Lyneel : vola sopra il tavolo degli arbitrici e recupera il pallone! L’azione dell’anno : Gli Europei 2019 di volley maschile sono incominciati senza particolari sorprese in termini di risultati, tutte le grandi favorite della vigilia hanno vinto nella prima giornata del torneo tra cui anche l’Italia che ha liquidato il Portogallo. La Francia si è imposta senza particolari difficoltà contro la Romania di fronte al proprio pubblico di Montpellier, a passare agli annali non è stata la prestazione dei transalpini nel complesso ma ...

Roma - al liceo Mamiani si torna sui banchi : le emozioni degli studenti / video : Molte aspettative, una buona dose d’ansia ma sopratutto la consapevolezza di vivere una giornata che segna un rito di passaggio. È un miscuglio di sentimenti contrastanti quello che si respira davanti al portone del liceo Mamiani di Roma, dove questa mattina la campanella ha suonato per la prima volta dopo la lunga pausa estiva. Gli studenti e le studentesse delle classi prime vengono accolti alle 8 e mezza, insieme ai loro genitori, per una ...

Polemica spogliatori – E’ guerra tra il Napoli e il Comune : “i video sono vecchi - Ancelotti parla con gli occhi degli altri” : L’assessore allo sport di Napoli Ciro Borriello ha smentito il comunicato e i video del Napoli, sottolineando come gli spogliatoi verranno consegnati domani Continua ad impazzare la Polemica tra il Napoli e il Comune per la situazione spogliatoi, deflagrata ieri con il comunicato pubblicato pubblicato dalla società con le parole di un indignato Ancelotti. LaPresse Oggi il club azzurro ha postato sui social un video sulle condizioni ...

Napoli - il video degli spogliatoi dopo la sfuriata di Ancelotti : "Ecco come sono ridotti" : All’indomani dello sfogo del tecnico Carlo Ancelotti sulle condizioni degli spogliatoi dello stadio San Paolo, con il tecnico che si è detto «indignato», il Napoli torna all’attacco. Il club partenopeo ha diffuso sul suo account Twitter un video del cantiere all’interno dell’impianto di Fuorigrotta,