LIVE Moto2 | GP Thailandia 2019 in DIRETTA | al via la Q1 Baldassarri e Pasini pronti a

(Di sabato 5 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.59 Anche lo stesso Bezzecchi potrebbe avere qualche chance di passare il taglio. Il romagnolo è ormai proiettato alla prossima stagione ma non pare così lontano nel ritmo di questo weekend. 9.57non è riuscito a migliorarsi questa mattina e dovrà ripartire dunque da questa Q1 per ricostruirsi una buona qualifica. Discorso simile per Mattia, appena rientrato dopo i problemi alla spalla ma caduto già due volte tra ieri e le FP3. 9.55 Dieci minuti al via della sessione! 9.52 Le prove della MotoGP si sono appena concluse e la pista si sta liberando in vista della. 9.50 I piloti della prima fase saranno dunque soprattutto Navarro, Bezzecchi, Locatelli, Manzi, Aegerter,, Lowes, Schrotter eche si giocheranno i primi quattro posti. 9.47 In questo Q1 troveremo la Speed Up di Navarro, in evidente ...

