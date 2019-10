Alessandra Amoroso aggiorna i fan sulla salute di Emma Marrone | ' Riposa e torna più forte'

Amici Celebrities : Alessandra Amoroso saluta Emma (VIDEO) : Amici Celebrities sabato 28 settembre. Alessandra Amoroso fa un saluto a Emma: “Forza Emma” (VIDEO) Nella puntata in onda ieri, sabato 28 settembre 2019, tra gli ospiti della serata c’era Alessandra Amoroso che ha festeggiato il suoi dieci anni di carriera, sedendosi nelle sedie dei giudici. La cantante ha voluto cogliere l’occasione per fare un saluto a Emma, che qualche settimana fa ha annunciato una pausa per la sua ...

Amici Celebrities - i saluti di Alessandra Amoroso per Emma Marrone : "Ti vogliamo un sacco bene" (VIDEO) : ?Ospite della seconda puntata di Amici Celebrities è stata Alessandra Amoroso che ha portato Mambo Salentino, il successo dell'estate 2019 cantato insieme ai Boomdabash e ballato in studio da Raniero Monaco di Lapio. La cantante uscita vittoriosa da Amici nella sua versione originale nel 2009 quest'anno ha compiuto i suoi primi 10 anni di carriera.Così come lei, nel 2020 anche una sua cara collega, Emma Marrone, la raggiungerà. In questo periodo ...

Emma Marrone - il gesto commovente di Alessandra Amoroso ad ‘Amici Celebrities’ : Dopo l’annuncio della pausa forzata dalla musica per risolvere un problema di salute, Emma Marrone è tornata su Instagram con una bella notizia. Otto giorni fa aveva detto di essere pronta a combattere e anche per tranquillizzare tutti i suoi fan aveva scritto: “Vi prometto che tornerò più forte di prima! Ci sono troppe cose belle da vivere insieme. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi”.\\Promessa ...

Amici Celebrities : Alessandra Amoroso e Irama ospiti della seconda puntata : Alessandra Amoroso Dopo Giusy Ferreri e J-Ax, nuovi ospiti musicali sono attesi ad Amici Celebrities. Domani sera, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la seconda puntata del talent di Maria De Filippi, che accoglierà in studio due ‘vecchie’ conoscenze: arriveranno Alessandra Amoroso e Irama. I due cantanti, vincitori rispettivamente di Amici 2009 e Amici 2018, duetteranno con i concorrenti delle due squadre, rimasti in dieci ...

Emma Marrone choc : 'Sto male - mi fermo'/ Alessandra Amoroso : 'Tornerai più forte' : Emma Marrone annuncia sui social il suo stop per un problema di salute, la vicinanza di Maria De Filippi e Alessandra Amoroso: 'Andrà tutto a meraviglia'.

Alessandra Amoroso a Una Serata Di Stelle Per Il Bambino Gesù a Roma a novembre : info su ospiti e biglietti in prevendita : Ci sarà anche Alessandra Amoroso a 45535, Una Serata Di Stelle Per Il Bambino Gesù, l'evento benefico atteso per il 20 novembre a Roma a supporto del noto ospedale pediatrico. Celebrità del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport saranno vita ad un importante evento con l'obiettivo di festeggiare i 150 dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, condividendo storie di speranza legate alla quotidianità del centro di eccellenza ...

Alessandra Amoroso al piano con la nipotina : il video conquista la rete : La cantante salentina canta i suoi successi insieme alla nipote Andrea, avuta dalla sorella Francesca

Da Alessandra Amoroso a Elisa - tutti gli ospiti di IMAGinACTION a Ravenna a ottobre : Sono ufficiali gli ospiti di IMAGinACTION a Ravenna per la terza edizione della manifestazione dedicata ai video e nella quale verrà presentata la nuova clip di Renato Zero per La Vetrina, nuovo singolo dal 13 settembre. Tra i tanti ospiti annunciati, compare anche il nome di Alessandra Amoroso, attesa sul palco del Teatro Alighieri nella giornata dell'11 ottobre. L'artista di Galatina ripercorrerà la sua carriera con una serie di immagini ...