Vaticano | cadono frammenti dal tetto di San Pietro durante la messa di Papa Francesco

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Oggi pomeriggiounacelebrata daper l’ordinazione di quattro nuovi vescovi, piccolidel soffitto della basilica di Sansono caduti a terra. Per precauzione la zona interessata, l’ala alla sinistra dell’altare, è stata evacuata. Fortunatamente non c’è stata alcuna conseguenza rilevanti sulle persone perchè “si è trattato dipiccolissimi” secondo i testimoni presenti in basilica. L'articolodaldi Sanladi: evacuata un’ala della Basilica Meteo Web.

marchese_il : RT @ilmessaggeroit: Cadono frammenti del soffitto a San Pietro durante la messa del Papa - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Cadono frammenti del soffitto a San Pietro durante la messa del Papa - ilmessaggeroit : Cadono frammenti del soffitto a San Pietro durante la messa del Papa -