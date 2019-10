Silvio Berlusconi | Il Ppe apra a Renzi Interviene Tajani | Soltanto un

LUIGI BERLUSCONI PRESTO PAPÀ/ Federica Fumagalli incinta : 12° nipote per Silvio : LUIGI BERLUSCONI, figlio Silvio diventerà PAPÀ: la fidanzata Federica Fumagalli è incinta e, secondo il settimanale Gente, è al quinto mese di gravidanza.

Otto e mezzo - Giorgia Meloni : "Le parole di Silvio Berlusconi? Pensa di aver aiutato Mussolini nel '22" : Non si trattiene Giorgia Meloni e a Silvio Berlusconi di certo non le manda a dire: "Non so cosa intenda Berlusconi quando dice di aver 'costituzionalizzato i fascisti'", attacca la leader di Fratelli d'Italia, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7: "Probabilmente Pensa di aver dato una mano

Silvio Berlusconi perde pezzi - Renata Polverini si auto-sospende da Forza Italia : verso l'addio : Dopo le divergenze con Forza Italia sulla sua proposta per introdurre lo ius culturae, Renata Polverini si è autosospesa dal partito di Silvio Berlusconi. "A questo punto ritengo di dovermi autosospendere dal gruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati anche per avviare una serena riflessione su

“Grazie”. Nadia Toffa - il nobile gesto di Silvio Berlusconi : si scopre solo ora : Erano 100 iene per Nadia Toffa martedì primo ottobre. Un addio di quelli che spezza il cuore e che non spegne il ricordo ma anzi lo alimenta. Il messaggio che ha lasciato in video suona insieme come un testamento e uno sprono. C’è una storia che Nadia Toffa non aveva mai raccontato, ed quella che la lega a Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia si è prodigato per assisterla quando, a dicembre del 2017, ha avuto il grave malore dopo il ...

“1994 : L’anno zero” - il docu-drama sulla clamorosa ed improvvisa affermazione di Silvio Berlusconi al governo del Paese : Venticinque anni fa ma sembra ieri. 1994: L’anno zero è il docu-drama che ricostruisce la clamorosa ed improvvisa affermazione di Silvio Berlusconi e Forza Italia al governo del Paese. Dopo 1992: Attacco al potere e 1993: L’anno del giudizio, arriva su History (in esclusiva su Sky al canale 407) venerdì 4 e 11 ottobre alle 23:00. 1994: L’anno zero è il terzo e ultimo capitolo, diviso in due parti, della Storia d’Italia iniziata con Tangentopoli ...

Morte Squinzi : oggi momento di raccoglimento - il messaggio di Silvio Berlusconi : Morte Squinzi – Il Sassuolo ha reso noto che “questo pomeriggio alle ore 17,00 presso la Chiesa di San Giorgio, ci sara’ un momento di raccoglimento e preghiera a seguito della scomparsa del patron neroverde Giorgio Squinzi. Alla commemorazione sono invitati tutti i tifosi e gli sportivi sassolesi. Sara’ presente una delegazione del club e di calciatori e calciatrici neroverdi oltre a mister De Zerbi e a mister ...

Domenica In - Mara Venier e quella simpatia per Silvio Berlusconi : eppure - in Rai... : Quando si scrive di Mara Venier, classe 1950, lo si fa sempre pensando ad una donna solare, con un' energia pazzesca, ad una grande professionista, piena di entusiasmo e autoironia. Dopo quattro anni, l' anno scorso è tornata alla guida della sua amata Domenica In, situazione replicata anche quest'

Italia Viva - il renziano : "Gruppo unico? Aspetteremo". Nel mirino Forza Italia e Silvio Berlusconi : Almeno sulle "sedute" in Parlamento, Matteo Renzi ha perso. Italia Viva, infatti, aveva chiesto di potersi collocare vicino a Forza Italia nei banchi di Camera e Senato, ma non è andata così. I renziani, riporta Il Messaggero, a Montecitorio sono andati a sedersi a sinistra di quelli del Pd. Un fede

Silvio Berlusconi - rivolta in Forza Italia : "Il 19 ottobre in piazza con Salvini" - l'ultima grana azzurra : Il centrodestra prova a restare unito per cercare di dare una degna opposizione al governo giallo-rosso ma resta tesissimo il clima, soprattutto dentro Forza Italia, in vista della manifestazione del 19 ottobre già annunciata da Matteo Salvini dopo la nascita del Conte bis. Le chat del Coordinamento

Silvio Berlusconi - gli azzurri vogliono Matteo Renzi : "È lui a portare avanti le nostre battaglie" : "Renzi sta portando avanti le nostre battaglie. Sul no all'aumento delle tasse, sugli investimenti nelle opere pubbliche, sulla necessità di puntare sulle partite Iva. Basta con la politica di Salvini". Gli azzurri si lamentano con Silvio Berlusconi e ormai nemmeno da poco tempo. I forzisti chiedono

“Francesca Pascale non si è vista”. Mistero in casa di Silvio Berlusconi : non c’era al suo compleanno : Silvio Berlusconi ha compiuto 83 anni. Ma la notizia, non è di certo questa. Vogliamo parlare del suo compleanno, celebrato in famiglia, ovviamente ad Arcore, ma dove si è fatta notare, almeno secondo quanto riferito da Il Messaggero in un malizioso retroscena, una pesantissima assenza: quella di Francesca Pascale, la fidanzata del Cavaliere che ha festeggiato la ricorrenza con Berlusconi sabato sera, a Villa Gernetto. Insomma nessuna rottura ...

Silvio Berlusconi - compleanno in famiglia ma senza Francesca Pascale : è rottura con i figli : Ieri Silvio Berlusconi ha compiuto 83 anni e ha festeggiato nella sua villa di Arcore con figli e nipoti. Al pranzo mancava Francesca Pascale. La sua assenza è sembrata un'ulteriore...

1994 la serie - l’ultima stagione nel segno di Silvio Berlusconi : 1994 la serie dal 4 ottobre su Sky Al suo ultimo capitolo “1994 la serie”, fiction italiana di Sky giunta alla terza e ultima stagione. Photocall di presentazione oggi al The Space Cinema di Roma con ...

Gli auguri di amici e sostenitori a Silvio Berlusconi : 83 anni... Un Silvio Berlusconi raggiante e carico di energie festeggia oggi il suo compleanno con la famiglia ed i tantissimi amici. In occasione dell'evento "Damiani" a Villa Gernetto, ecco che va in scena il party, allegro, colorato ed elegante. Una mega torta e il "buon compleanno" intonato dai presenti scandiscono questa giornata particolare e rilassante per il Cavaliere. Ma non solo. Migliaia di messaggi di auguri sono arrivati sulle ...