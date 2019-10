Le tappe dell' inchiesta Consip | tra veleni e fughe di notizie

Formula 1 - Verstappen non chiude le porte alla Ferrari : la sorprendente ammissione dell’olandese : L’olandese ha parlato del suo futuro, sottolineando come potrebbe anche prendere la decisione di cambiare aria, accasandosi in Ferrari o Mercedes Il suo presente dice Red Bull, ma Max Verstappen non esclude la possibilità che in futuro possa anche cambiare scuderia, accettando la corte di Ferrari o Mercedes. Difficile al momento valutare tale ipotesi, considerando come entrambi i big team abbiano due piloti a contratto, ma dal 2021 ...

Formula 1 – Verstappen non si preoccupa della penalità a Sochi : “abbiamo scelto la direzione giusta” : Max Verstappen fiducioso e ottimista dopo i rsultati della prima giornat di prove libere sul circuito di Sochi: le parole dell’olandese della Red Bull dopo le FP2 E’ Max Verstappen il pilota più veloce della seconda sessione di prove libere del Gp di Russia. L’olandese della Red Bull si è piazzato davanti a tutti in pista a Sochi, lasciandosi alle spalle Leclerc e Bottas. Nonostante la penalizzazione ricevuta ad apertura ...

Equitazione - Jumping World Cup 2019-2020 : i convocati dell’Italia per le prime quattro tappe. Sette azzurri a Verona : Sta ormai per concludersi la Nations Cup e l’Equitazione, settore salto ostacoli, è pronta a tuffarsi nella nuova stagione della Jumping World Cup, che scatterà il 16 ottobre ad Oslo in Norvegia. Il selezionatore Duccio Bartalucci ha diramato le convocazioni per le prime quattro tappe della manifestazione, con ben Sette azzurri presenti all’appuntamento di Verona, in programma dal 7 al 10 novembre. Di seguito l’elenco completo ...

Formula 1 – Verstappen applaude la strategia della Red Bull : “scelta del team perfetta - abbiamo superato Hamilton” : Max Verstappen si complimenta con il team Red Bull per la strategia utilizzata in gara: le scelte giuste hanno permesso all’olandese di mettersi davanti a Lewis Hamilton Subito dietro la doppietta Ferrari, inaspettata alla vigilia del weekend di Singapore, si piazza Max Verstappen che estromette dal podio Lewis Hamilton, favorito della vigilia. Il pilota della Red Bull, ai microfoni di Motorsport, si complimenta con il team per la ...

Max Verstappen F1 - GP Singapore 2019 : “Soddisfatto del lavoro - le qualifiche di domani varranno il 95% della gara” : Dopo due gare nelle quali, per un motivo o per un altro, ha dovuto fare da spettatore, Max Verstappen è sbarcato a Singapore con il chiaro intento di rimettersi a lottare per le prime posizioni. La sua RB15, infatti, ha un carico aerodinamico importante che si sposa in maniera perfetta con il tracciato cittadino di Marina Bay. La prima giornata di prove libere del Gran Premio di Singapore 2019 di Formula Uno ha visto, effettivamente, il pilota ...

Berger : “Il futuro della F1. Ma per ora Verstappen superiore a Leclerc” : Secondo Gerhard Berger, Max Verstappen e Charles Leclerc sono chiaramente le stelle della F1 del futuro. Anche se inizialmente si pensava che il 2019 sarebbe stato l’anno del duello per il Titolo tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, sono stati i due giovani piloti ad attrarre maggiormente l’attenzione. “Hamilton è leggermente diverso dato che è […] L'articolo Berger: “Il futuro della F1. Ma per ora Verstappen ...

Vuelta a España 2019 : il percorso e le tappe della terza settimana. Ultimi due tapponi di montagna per ribaltare la classifica : Domani scatterà la terza e ultima settimana di corsa della Vuelta a España 2019. La corsa a tappe iberica ci ha regalato fino ad ora spettacolo e diversi colpi di scena e dopo il giorno di riposo odierno, si ripartirà per le ultime cinque tappe, che decideranno quali corridori avranno l’onore di salire sul podio finale di Madrid. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il percorso e le tappe della terza settimana della Vuelta a España ...

Max Verstappen F1 - GP Belgio 2019 : “Il feeling è buono ma sarà dura tenere il passo delle Ferrari” : Max Verstappen chiude il suo venerdì del Gran Premio del Belgio 2019 di Formula Uno con un distacco di 1.2 secondi nei confronti di Charles Leclerc, e una Red Bull che, come era previsto, soffre a livello di potenza sulla pista di Spa-Francorchamps nei confronti della Ferrari ma, secondo l’olandese, il bicchiere si può definire comunque mezzo pieno. “Penso che il feeling della mia RB15 su questo tracciato sia buono – sottolinea ...

Nuovi controlli a tappeto della Guardia di Finanza : così colf e badanti sono finite nei guai : Quattro milioni di euro di redditi percepiti non dichiarati e oltre 800mila euro di imposte evase. È quanto accertato dalla...

Veneto - muri e piazze tappezzati di manifesti “Grazie Zaia”. Su Facebook compare anche il logo delle Olimpiadi - ma il Cio lo vieta : “Grazie Zaia”. La campagna pubblicitaria, a mezza via fra un tributo di gratitudine all’amministratore pubblico e un osanna da culto della personalità, è stata lanciata sui muri e nelle piazze del Veneto. Grandi cartelloni, con la foto del presidente della giunta regionale che campeggia sorridente. A destra un’immagine delle colline del prosecco diventate a luglio patrimonio dell’umanità con la benedizione dell’Unesco, a ...

Vuelta a España 2019 : tutte le salite della corsa a tappe iberica. Spiccano il Col de la Gallina - l’Alto de los Machucos e l’Alto de la Cubilla : Ventuno tappe, 3272,2 chilometri totali per la Vuelta a España 2019 che partirà questo sabato da Salinas de Torrevieja e si concluderà domenica 15 settembre a Madrid. Sono invece nove le tappe di montagna disseminate dalla nona tappa alla ventesima. salite lunghe, punte del 25%, e un percorso che offrirà tanto spettacolo. Andiamo così ad analizzare le frazioni regine della settantaquattresima edizione della corsa a tappe iberica. Con DAZN segui ...

Giro di Norvegia 2019 - la presentazione delle quattro tappe e le grandi favorite. Sarà sfida tra Vos e Bastianelli? : L’Europa del Nord chiama le più grandi cicliste del panorama internazionale che da domani giovedì 22 agosto a domenica 25 saranno impegnate con il Giro di Norvegia. quattro tappe velocissime tra i Fiordi, per un totale di 538 chilometri, dove l’obiettivo principale Sarà quello di battere Marianne Vos, vincitrice delle ultime due edizioni di questa breve corsa a tappe. Si partirà per l’appunto domani con la prima frazione da Åsgårdstrand a ...

Vuelta a España 2019 : il percorso e l’altrimetria delle 21 tappe. Tutte le frazioni di salita - cronometro e per le volate : Tutto pronto per la partenza della Vuelta a España 2019: sabato subito una cronometro a squadre per assegnare la prima Maglia Rossa. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso con l’altimetria di Tutte le 21 tappe dell’ultimo grande giro stagionale. 24/08 Tappa 1 Salinas de Torrevieja – Torrevieja 13.4 km cronometro a squadre 25/08 Tappa 2 Benidorm – Calpe 199 km Collinare 26/08 Tappa 3 Ibi. Ciudad del Juguete ...

F1 - Christian Horner : “Lasciamo che i piloti possano lottare. Penalizzare Verstappen in Austria contro il principio delle corse” : Il Mondiale 2019 di F1 è nella sua pausa estiva. Tra due settimane si andrà in Belgio, a Spa, per riprendere il discorso interrotto. Al giro di boa la supremazia Mercedes è stata a tratti disarmante: i 10 successi firmati dalle Frecce d’Argento e i due titoli piloti e dei costruttori che sembrano ormai in cassaforte la dicono lunga. Tuttavia, in alcune situazioni, si è goduto di uno spettacolo assai gradevole, specialmente dopo il GP del ...