Istat | più tasse e spesa ferma Deficit migliora ma pressione fiscale sale al

Filippo Magnini : “Giorgia Palmas è la più bella del mondo - me la sposo. L’ho conquIstata con un tiramisù” : Filippo Magnini è stato ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane e ha parlato con grande trasporto del suo amore per la showgirl Giorgia Palmas, con cui il campione di nuoto ha una relazione. “Quando il matrimonio?”, gli ha chiesto la conduttrice. “Quando non lo so, ma Giorgia me la sposo!”, ha risposto subito con un entusiasmo travolgente il nuotatore. “È una bellissima ragazza, anzi per me è la più bella del ...

Un buco nero che ‘divora’ una stella come il Sole : avvIstato uno dei fenomeni più luminosi dell’universo : Un buco nero che ‘banchetta’ con una stella grande come il Sole: la ‘scena’ è stata vista con un dettaglio senza precedenti. Ha una massa circa sei milioni di volte quella solare ed è stato osservato per caso a 375 milioni di anni luce dalla Terra, dal nuovo cacciatore di pianeti della Nasa, Tess (Transiting Exoplanet Survey Satellite), lanciato nel 2018. E’ quanto emerge dallo studio pubblicato ...

Grande successo per il Ciampino Airlink - che nei primi sei mesi di attività ha conquIstato più di 150 mila viaggiatori : · il nuovo servizio Trenitalia con treno + bus che collega Roma Termini all’aeroporto di Ciampino · la soluzione veloce, economica e green sempre più apprezzata dai viaggiatori · oltre 470 collegamenti settimanali Ciampino Airlink è il servizio integrato treno + bus, frutto della sinergia fra Trenitalia e ATRAL, che collega in maniera veloce, economica e green la stazione Roma Termini all’aeroporto internazionale di ...

Istat - tasso di disoccupazione al 9.9%/ Dato più basso dal 2011 : bene al Mezzogiorno : Istat, tasso di disoccupazione al 9.9%: si tratta del Dato più basso dal 2011. bene il Mezzogiorno che cresce più di nord e centro

Più stabile Huawei Mate 20 Pro con la patch B320 : avvIstata oggi 11 settembre : Si torna a parlare di Huawei Mate 20 Pro in queste ore, grazie all'avvio della distribuzione di un nuovo aggiornamento concepito dal produttore cinese. Provando ad analizzare in modo più specifico la release, trapela che siamo al cospetto della patch di agosto, la successiva rispetto al nostro punto della situazione pubblicato in mese fa su queste pagine. Importante in una situazione del genere esaminare in modo dettagliato le informazioni ...

Valtteri Bottas F1 - GP Belgio 2019 : ” Le Ferrari erano più gestibili di ieri - ho conquIstato il podio grazie alla strategia” : Nel Gran Premio che ha riportato al successo la Ferrari grazie alla maestosa prova di Charles Leclerc a completare il podio sono state le due Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Il finlandese ha disputato una corsa abbastanza nell’ombra, partito e rimasto dietro al compagno per tutta la durata dei 44 giri e senza particolari highlights, ma con una buona costanza di ritmo ed evitando ogni tipo di errore ha portato a casa un buon ...

Ocse "2050 - più pensionati di lavoratori"/ Istat : Pil fermo - disoccupazione al 9 - 9% : Allarme Ocse sul mercato del lavoro: 'nel 2050 più pensionati che lavoratori'. Dati pessimi anche da Istat ed Eurostat 'Pil fermo nel secondo trimestre'

Fiducia - Istat : “In agosto scende quella dei consumatori e delle imprese. Il calo più marcato nelle costruzioni e nei servizi” : Fiducia dei consumatori e delle imprese in calo ad agosto, il mese che ha visto deflagrare la crisi di governo, dopo il forte incremento di luglio. L’Istat ha rilevato una flessione da 113,3 a 111,9 dell’indice per i consumatori e da 101,2 a 98,9 per le imprese. L’unica eccezione è rappresentata dal commercio al dettaglio dove rimane sostanzialmente stabile (da 110 a 109,9). La diminuzione dell’indice di Fiducia dei consumatori è ...