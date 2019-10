Fonte : eurogamer

(Di venerdì 4 ottobre 2019) E' ormai prassi che gli, per riuscire a strappare il tempo migliore, si spingano fino ai confini del codice di gioco.Ebbene anche conè successo, e pur di guadagnare preziosi secondistati sfruttati glitch e trucchetti di svariato tipo per completare il gioco nel tempo minore. Il punto, in questo caso, è chestati sorpresi pure gli sviluppatori stessi, i quali probabilmente non si sarebbero aspettati una tale creatività ed inventiva atta a violare i confini della mappa, "rompendo" di fatto il gioco.La community manager del gioco, Vida Starčević, si è detta molto divertita dalle scoperte deglisicuramente una nicchia di utenti, i quali giocano in modo molto diverso dagli altri, mossi solamente dalla volontà di raggiungere i titoli di coda il prima possibile. Leggi altro...

Eurogamer_it : Gli speedrunner sono riusciti a spingersi oltre con Control #Control -