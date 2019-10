Game of Thrones | nove secoli fa

Kit Harington non ha mai visto l’ultima stagione di “Game of Thrones” : L'attore ha vestito i panni di Jon Snow per 10 anni The post Kit Harington non ha mai visto l’ultima stagione di “Game of Thrones” appeared first on News Mtv Italia.

Emmy 2019 - Game of Thrones miglior serie - successo per Fleabag : Game of Thrones ha trionfato ancora una volta ai 71esimi Emmy Awards, i premi più importanti della tv che si sono svolti nella notte di domenica a Los Angeles. La stagione finale dello show HBO sul magico mondo di Westeros, l`ottava, ha vinto il titolo di miglior serie drammatica, per la quarta e ultima volta. A parte Peter Dinklage al suo quarto riconoscimento come miglior attore non protagonista nel ruolo di Tyrion Lannister, nessun premio per ...

5 motivi per cui Emilia Clarke avrebbe (forse) meritato l’Emmy per «Game of Thrones» : 5 motivi per cui Emilia Clarke avrebbe dovuto vincere l'Emmy Awards5 motivi per cui Emilia Clarke avrebbe dovuto vincere l'Emmy Awards5 motivi per cui Emilia Clarke avrebbe dovuto vincere l'Emmy Awards5 motivi per cui Emilia Clarke avrebbe dovuto vincere l'Emmy Awards5 motivi per cui Emilia Clarke avrebbe dovuto vincere l'Emmy AwardsPoteva essere il suo anno, l’ultima occasione per stringere fra le mani l’Emmy come miglior attrice ...

Emmy Awards : trionfo per Game of Thrones e per Fleabag : La scorsa notte, durante la premiazione per la 71esima edizione degli Emmy Awards, a trionfare sono state "Game of Thrones" (HBO), eletta per la quarta volta miglior serie tv drammatica e "Fleabag", che ha riscosso successo come miglior serie comedy. Protagonista della notte degli "Oscar della tv" è stata pure la scrittrice e creatrice di quest'ultima serie, ovvero Phoebe Waller Bridge, risultata vincitrice anche nella categoria miglior ...

Emmy Awards 2019 - vincono Game of Thrones e Fleabag : Game of Thrones e Fleabag sono le due serie regine degli Emmy 2019, gli Oscar per la tv assegnati a Los Angeles nella consueta cerimonia giunta alla sua 71esima edizione hanno sancito l’addio con il botto per lo show fantasy ispirato ai romanzi di George R.R. Martin e il trionfo per l’attrice e sceneggiatrice Phoebe Waller Bridge che con il suo Fleabag, disturbante e divertente serie prodotta da Amazon e BBC, ha portato a casa la ...

Emmy 2019 : trionfa Phoebe Waller Bridge - Game of Thrones miglior drama : Emmy 2019, i vincitori della settantunesima edizione degli Oscar della tv. Emmy 2019 – Dal Wolf Theatre di Los Angeles sono le assegnazioni degli oscar della televisione. Si tratta ovviamente degli Emmy, che ormai sono giunti alla settantunesima edizione. Per scelta di FOX che quest’anno trasmette la premiazione, gli Emmy non avranno un conduttore, scelta che quest’anno è stata già sperimentata dagli Oscar, ma che negli anni è ...

Emmy Awards 2019 - Game of Thrones conquista 32 nomination : Si terrà nella notte di domenica 22 settembre l’edizione 2019 degli Emmy Awards, i più importanti riconoscimenti della televisione americana. Fra i titoli più in lizza, oltre a produzioni acclamate negli scorsi mesi come Chernobyl, The Marvelous Mrs Maisel e Pose, troviamo ovviamente anche Game of Thrones. Dopo che l’ultima stagione è andata in onda lo scorso maggio, questa sarà l’ultima annata in cui la serie Hbo (almeno ...

George RR Martin parla delle serie prequel di Game of Thrones : (foto: Getty Images) Dopo la conclusione dell’ultima stagione di Game of Thrones la scorsa primavera si è cominciato con più insistenza a parlare dei progetti per alcune serie spin-off. Oltre alla produzione prequel chiamata per ora Bloodmoon, il cui episodio pilota è stato concluso di recente, negli scorsi giorni è giunta la notizia che Hbo starebbe ultimando gli accordi per realizzare una seconda serie sequel, questa volta incentrata ...

Game of Thrones : Ci Sarà Una Serie Sui Targaryen! : Game of Thrones: sta per arrivare un prequel davvero molto importante per scoprire tutti i dettagli del trono di spade. Ecco di cosa si tratta e quali notizie sono arrivate… Game of Thrones si è concluso di recente e, essendo stata una delle Serie più seguite in assoluto, ha lasciato molta ‘tristezza’ tra i fan più accaniti. E’ forse per questo motivo che stanno arrivando notizie circa la presenza di 5 spin-off diversi. ...

Creative Arts Emmy 2019 - 10 premi per Game of Thrones - Jane Lynch e Bradley Whitford tra i migliori guest star : Update 16 settembre -La lunga settimana degli Emmy inizia come da tradizione con la doppia serata di premiazione, sabato e domenica, dedicati ai Creative Arts Emmy, tutti quei premi tecnici, legati ai documentari, detta in modo un po' più brutale, tutti quei premi che non fanno spettacolo e che quindi non potrebbero rientrare nella serata di premiazione di domenica 22 settembre. Se nella serata di premiazione in diretta su Fox (e in Italia su ...

Emmy 2019 - i premi Creative Arts : 10 statuette a Game of Thrones - 7 per Mrs Maisel : Creative Arts Emmy 2019 due serate per i premi “minori” Free Solo conquista sette premi, I Simpson miglior cartone 10 Emmy per Game of Thrones, 7 a Chernobyl e Marvelous Mrs Maisel Come ogni anno gli Emmy si aprono con i “Creative Arts Emmy” i premi minori, visto che la tv americana ama darsi riconoscimenti ma non tutti possono essere racchiusi in tre ore di diretta tv, molte statuette vengono consegnate in due serate, ...

Un easter egg di Borderlands 3 omaggia Game of Thrones : il video : I videogiocatori non fanno che parlare di Borderlands 3, terzo capitolo regolare di una saga che, per gli amanti degli FPS, non ha certo bisogno di presentazioni. E che non a caso ha debuttato solo ieri, 13 settembre 2019, sugli scaffali di tutto il mondo, graziando PC, PlayStation 4 e Xbox One. Con le prime recensioni apparse in rete, è allora naturale che siano in tantissimi i giocatori ad essersi fiondati sul pianeta Pandora, da soli o in ...